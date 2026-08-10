Besonders beachtet!
Intel Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 10.08.2026
Am heutigen Handelstag muss die Intel Aktie bisher Verluste von -4,93 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.
Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.
Intel Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.08.2026
Mit einer Performance von -4,93 % musste die Intel Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Intel abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -16,39 % verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +14,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,53 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +178,10 % gewonnen.
Während Intel deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,18 %.
Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+14,05 %
|1 Monat
|-9,53 %
|3 Monate
|-16,39 %
|1 Jahr
|+417,06 %
Informationen zur Intel Aktie
Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 423,70 Mrd.EUR € wert.
Dow knapp im Minus erwartet
Die Leitindizes an den US-Aktienmärkten dürften am Montag wenig verändert mit einem negativen Unterton eröffnen. Rund eine Stunde vor Börsenstart signalisiert der Broker IG für den Dow Jones Industrial ein Minus von 0,12 Prozent auf 53.972 Punkte. …
Intel Announces Proposed $15 Billion Common Stock Offering
Intel Corporation (Nasdaq: INTC) today announced a $15 billion underwritten public offering of common stock. Why Now Customers continue to signal a strong and sustainable demand environment, driven by unprecedented investment in AI compute. Progress …
Intel überrascht: Fortinet wird wichtiger Kunde
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,80 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,28 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,18 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -0,17 %
Intel Aktie jetzt kaufen?
Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.