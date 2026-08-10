Intel Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 10.08.2026

Mit einer Performance von -4,93 % musste die Intel Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Intel abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -16,39 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +14,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,53 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +178,10 % gewonnen.

Während Intel deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,18 %.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,05 % 1 Monat -9,53 % 3 Monate -16,39 % 1 Jahr +417,06 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 10.08.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 423,70 Mrd.EUR € wert.

Die Leitindizes an den US-Aktienmärkten dürften am Montag wenig verändert mit einem negativen Unterton eröffnen. Rund eine Stunde vor Börsenstart signalisiert der Broker IG für den Dow Jones Industrial ein Minus von 0,12 Prozent auf 53.972 Punkte. …

Intel Corporation (Nasdaq: INTC) today announced a $15 billion underwritten public offering of common stock. Why Now Customers continue to signal a strong and sustainable demand environment, driven by unprecedented investment in AI compute. Progress …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,80 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -0,28 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,18 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -0,17 %

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.