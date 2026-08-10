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    Nicola Mining und sein Partner Ocean Partners stellen Blue Lagoon Resources Inc. eine Finanzierung in Höhe von 10,0 Millionen $ zur Verfügung

    Nicola Mining und sein Partner Ocean Partners stellen Blue Lagoon Resources Inc. eine Finanzierung in Höhe von 10,0 Millionen $ zur Verfügung
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    VANCOUVER, B.C., 10. August 2026 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (NASDAQ: NICM) (TSX.V: NIM) (FWB: HLIA), (das „Unternehmen“ oder „Nicola“) gibt bekannt, dass das Unternehmen gemeinsam mit Ocean Partners UK Limited[1] („Ocean Partners“) eine Finanzierung in Höhe von insgesamt 10,0 Millionen Dollar für Blue Lagoon Resources (CSE: BLLG) („Blue Lagoon“) zugesagt hat.

     

    Die Finanzierung besteht aus zwei gleich großen Tranchen, wobei Nicola 5,0 Millionen Dollar und Ocean Partners 5,0 Millionen Dollar investieren, um die weitere Entwicklung und den Produktionsausbau des zu 100 % im Besitz von Blue Lagoon befindlichen Gold- und Silberprojekts Dome Mountain in der Nähe von Smithers, British Columbia[2], zu unterstützen. Die Finanzierung soll die Minenentwicklungsmaßnahmen vorantreiben, die für die Steigerung der Produktion auf das angestrebte Ziel von 150–200 Tonnen pro Tag erforderlich sind.

     

    Die Investition von Nicola erfolgte im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis von 0,60 Dollar pro Aktie, wodurch 8.333.333 Stammaktien erworben wurden. Diese Investition baut auf der früheren strategischen Investition von Nicola in Höhe von 1,0 Millionen Dollar zu einem Preis von 0,14 Dollar pro Aktie auf, die am 17. Januar 2024[3] abgeschlossen wurde, und unterstreicht das langfristige Vertrauen des Unternehmens in das Managementteam von Blue Lagoon und das Projekt Dome Mountain.

     

    Die Beteiligung von Ocean Partners stärkt die strategische Ausrichtung zwischen den Parteien zusätzlich. Zusammen mit der zuvor angekündigten Investition in Höhe von 3,0 Millionen Dollar[4] hat Ocean Partners nun insgesamt 8,0 Millionen Dollar für Blue Lagoon zugesagt. Gemeinsam haben Nicola und Ocean Partners eine bedeutende strategische Beteiligung aufgebaut und gleichzeitig Kapital bereitgestellt, das das Produktionswachstum beschleunigen soll.

     

    Über die Kapitalbeteiligung hinaus stärkt die Finanzierung die integrierte Verbindung zwischen Minenentwicklung, Konzentratvermarktung und Aufbereitungsinfrastruktur. Während Blue Lagoon die Produktion vorantreibt, wird die zu 100 % im Besitz von Nicola befindliche Merritt Mill – British Columbias einzige vollständig genehmigte Aufbereitungsanlage, die zur Aufbereitung von gold- und silberhaltigem Material aus der gesamten Provinz zugelassen ist – voraussichtlich eine immer wichtigere Rolle bei der Unterstützung der regionalen Bergbaubetriebe spielen.

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