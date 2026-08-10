Rheinmetall Aktie heute im Minus (1.128,20€) - 10.08.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von -1,50 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,62 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,50 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Rheinmetall Aktionäre einen Verlust von -5,91 % hinnehmen.

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Allein seit letzter Woche ist die Rheinmetall Aktie damit um -1,18 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,72 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Rheinmetall eine negative Entwicklung von -26,86 % erlebt.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,18 % 1 Monat +12,72 % 3 Monate -5,91 % 1 Jahr -29,43 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 10.08.2026, 15:05 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Einfluss amerikanischer institutioneller Verkäufe und geopolitischer Unsicherheit auf den Rheinmetall-Kurs. Fundamental werden die geringe Verschuldung, das starke Hochskalieren ohne Kapitalerhöhung sowie sinkender Capex positiv bewertet. Erwartet wird, dass der negative Cashflow durch Anzahlungen aus Großprojekten bald endet. Zudem wird diskutiert, ob eine stärkere Fokussierung auf Drohnen, KI und Robotik die künftige Bewertung und Auftragslage beeinflusst.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,63 Mrd. € wert.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Sowohl im Rüstungsgeschäft als auch in der Autozulieferung hätten alle Segmente zum …

Rheinmetall-Chef Armin Papperger steht nach konkreten Hinweisen auf Anschlagspläne unter Personenschutz auf Kanzler-Niveau. Die angespannte Sicherheitslage rückt Rheinmetalls Kerngeschäft weiter in den Fokus, während sich der Kurs charttechnisch an einer entscheidenden Marke behauptet. Sicherheitslage spitzt sich zu Nach konkreten Hinweisen auf Anschlagspläne steht Rheinmetall-Chef Armin Papperger inzwischen unter Personenschutz auf Kanzler-Niveau. Auch der bayerische Mittelständler […] The post Rheinmetall-Aktie: +14% Potenzial nach starkem Rebound first appeared on sharedeals.de.

So schlagen sich die Wettbewerber von Rheinmetall

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,46 %. Thales notiert im Minus, mit -0,23 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,35 %. Lockheed Martin legt um +0,71 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +1,05 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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