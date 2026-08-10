Bayer Aktie leidet unter Verkäufen - 10.08.2026

Die Bayer Aktie notiert aktuell bei 49,21€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,38 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,69 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,20 %, geht es heute bei der Bayer Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Bayer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +34,62 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +2,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,21 %. Im Jahr 2026 gab es für Bayer bisher ein Plus von +34,62 %.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,09 % 1 Monat -1,21 % 3 Monate +34,62 % 1 Jahr +92,02 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 10.08.2026, 15:05 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um ein mögliches Bayer-Re-Rating: Mehrere Anleger sehen im laufenden Jahr 30–50 % Kurspotenzial, teils werden bis Jahresende 60–65 Euro erwartet. Oberhalb von 50 Euro wird jedoch mit Gewinnmitnahmen gerechnet. Die verschobene Anhörung zum Glyphosat-Vergleich am 14. September und mögliche Opt-out-Rücknahmen gelten überwiegend als kursstützend. Das operative Geschäft wird positiv bewertet, während Milvexian als Unsicherheitsfaktor gilt; eine Aktienanleihe erscheint weniger attraktiv als ein Direktinvestment.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,30 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Analyst Michael Leuchten nahm in einer Studie am Montag kleinere Änderungen an seinen Schätzungen für den …

Die Entscheidung beim Glyphosat-Vergleich verzögert sich. Doch die Verschiebung könnte Bayer sogar helfen. Am 14. September steht bei dem 7,25-Milliarden-US-Dollar-Deal viel auf dem Spiel für die Leverkusener. Im milliardenschweren US-Rechtsstreit …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,19 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,33 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,76 %. Sanofi legt um +0,07 % zu

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Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.