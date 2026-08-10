SK hynix Aktie leidet unter Verkäufen - 10.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die SK hynix Aktie. Sie fällt um -3,15 % auf 862,00€. Die Talfahrt der SK hynix Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,30 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 862,00€, mit einem Minus von -3,15 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von SK hynix Verluste von -22,11 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,60 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,00 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SK hynix auf +73,33 %.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,60 % 1 Monat -35,00 % 3 Monate -22,11 % 1 Jahr +73,33 %

Informationen zur SK hynix Aktie

Stand: 10.08.2026, 15:06 Uhr

Es gibt 710 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 613,31 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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So schlagen sich die Wettbewerber von SK hynix

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,83 %. Western Digital notiert im Minus, mit -1,11 %.

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Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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