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    Besonders beachtet!

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    TKMS - Aktie zeigt Schwäche - 10.08.2026

    Am 10.08.2026 ist die TKMS Aktie, bisher, um -2,49 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TKMS Aktie.

    Besonders beachtet! - TKMS - Aktie zeigt Schwäche - 10.08.2026
    Foto: Petra Nowack - 1757462684

    TKMS aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 10.08.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die TKMS Aktie. Sie fällt um -2,49 % auf 86,00. Die Talfahrt der TKMS Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,00 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 86,00, mit einem Minus von -2,49 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Obwohl die TKMS Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +9,68 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +7,67 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,27 %. Im Jahr 2026 gab es für TKMS bisher ein Plus von +33,03 %.

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    TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,67 %
    1 Monat +3,27 %
    3 Monate +9,68 %
    1 Jahr -7,70 %
    Stand: 10.08.2026, 15:06 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kurzfristig schwächere TKMS-Aktie vor den Quartalszahlen und die Erwartung möglicher Enttäuschungen. Dem stehen positive Aussichten durch Rekordaufträge, den wachsenden Auftragsbestand und höhere Umsatzprognosen gegenüber. Charttechnisch gelten 100 Euro und das Allzeithoch bei 102,90 Euro als wichtige Marken; darüber wird Potenzial bis 120 Euro gesehen. Diskutiert wird zudem die hohe Bewertung mit einem erwarteten KGV von etwa 41, fehlender Dividende und bereits eingepreisten Zukunftserwartungen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

    Zur TKMS Diskussion

    Informationen zur TKMS Aktie

    Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,45 Mrd. € wert.

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    Die globalen Märkte sind ständig in Bewegung und zuletzt gingen die Aktienmärkte, wie z. B. Dow, Nasdaq, DAX und Co. eher nach oben. Heute schauen wir uns drei Unternehmen an, die eine Gemeinsamkeit haben, denn sie alle stehen womöglich kurz vor …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,46 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,46 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,35 %. Huntington Ingalls Industries verliert -0,21 %

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    Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TKMS

    -1,25 %
    +7,67 %
    +3,27 %
    +9,68 %
    -4,39 %
    ISIN:DE000TKMS001WKN:TKMS00
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