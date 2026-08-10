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    Besonders beachtet!

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    ThyssenKrupp Aktie fällt um -1,04 % - 10.08.2026

    Am 10.08.2026 ist die ThyssenKrupp Aktie, bisher, um -1,04 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Besonders beachtet! - ThyssenKrupp Aktie fällt um -1,04 % - 10.08.2026
    Foto: Petra Nowack - stock.adobe.com

    Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

    Wie hat sich die ThyssenKrupp-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die ThyssenKrupp Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -1,04 % auf 12,415. Damit verliert die Aktie -0,130  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der ThyssenKrupp Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,44 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 12,415, mit einem Minus von -1,04 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Obwohl die ThyssenKrupp Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +18,73 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +2,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,93 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +36,47 % gewonnen.

    ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,73 %
    1 Monat +10,93 %
    3 Monate +18,73 %
    1 Jahr +66,71 %
    Stand: 10.08.2026, 15:07 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den charttechnischen Ausbruch der Thyssenkrupp-Aktie, der noch bestätigt werden muss. Als wichtige Marken gelten das Ausbruchshoch, die 20-Tage-Linie und der Widerstand bei 12,50–12,60 Euro; teils werden 15–17 Euro bis Herbst erwartet. Fundamentale Impulse sehen Anleger durch die geplante Abspaltung von tk accelis, mögliche TKMS-Aufträge und weitere Verkäufe. Skeptiker verweisen auf die schwache Langfristperformance, Stahlprobleme und hohe Risiken.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Zur ThyssenKrupp Diskussion

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,74 Mrd. € wert.

    SpaceX: Riesige Pläne – TSMC: Starker Umsatz – Depot: Neuzugang


    In dieser Woche dürften Weltraum-Aktien in den Fokus der Anleger rücken. Nach SpaceX legen Rocket Lab & Co. nach. Wie gewohnt fassen wir Montags immer für sie die wichtigsten Termine der Woche zusammen.

    thyssenkrupp: Ausbruch über Widerstand – wie stabil ist er?


    thyssenkrupp hat mittlerweile einen Ausbruch vollzogen, eine nachhaltige Bestätigung steht jedoch noch aus. Neben dem Hoch der Ausbruchskerze bleibt die 20-Tage-Linie ein wichtiger Bestandteil des aktuellen Chartbilds.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fortum, Salzgitter und Co.

    Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,29 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +0,47 %. voestalpine notiert im Minus, mit -2,02 %. ArcelorMittal verliert -0,19 %

    ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    -0,92 %
    +2,73 %
    +10,93 %
    +18,73 %
    +66,71 %
    +147,85 %
    +92,32 %
    -22,61 %
    +59,83 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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