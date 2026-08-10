ThyssenKrupp Aktie fällt um -1,04 % - 10.08.2026

Die ThyssenKrupp Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -1,04 % auf 12,415€. Damit verliert die Aktie -0,130 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der ThyssenKrupp Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,44 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 12,415€, mit einem Minus von -1,04 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die ThyssenKrupp Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +18,73 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +2,73 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,93 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +36,47 % gewonnen.

ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,73 % 1 Monat +10,93 % 3 Monate +18,73 % 1 Jahr +66,71 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 10.08.2026, 15:07 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den charttechnischen Ausbruch der Thyssenkrupp-Aktie, der noch bestätigt werden muss. Als wichtige Marken gelten das Ausbruchshoch, die 20-Tage-Linie und der Widerstand bei 12,50–12,60 Euro; teils werden 15–17 Euro bis Herbst erwartet. Fundamentale Impulse sehen Anleger durch die geplante Abspaltung von tk accelis, mögliche TKMS-Aufträge und weitere Verkäufe. Skeptiker verweisen auf die schwache Langfristperformance, Stahlprobleme und hohe Risiken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,74 Mrd. € wert.

In dieser Woche dürften Weltraum-Aktien in den Fokus der Anleger rücken. Nach SpaceX legen Rocket Lab & Co. nach. Wie gewohnt fassen wir Montags immer für sie die wichtigsten Termine der Woche zusammen.

thyssenkrupp hat mittlerweile einen Ausbruch vollzogen, eine nachhaltige Bestätigung steht jedoch noch aus. Neben dem Hoch der Ausbruchskerze bleibt die 20-Tage-Linie ein wichtiger Bestandteil des aktuellen Chartbilds.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fortum, Salzgitter und Co.

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,29 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +0,47 %. voestalpine notiert im Minus, mit -2,02 %. ArcelorMittal verliert -0,19 %

ThyssenKrupp Aktie jetzt kaufen?

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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