Recruit Holdings Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 10.08.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Recruit Holdings. Sie steigt um +8,76 % auf 88,91€. Nach dem gestrigen Anstieg von +16,39 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Recruit Holdings Aktie. Nach einem Plus von +16,39 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 88,91€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Recruit Holdings ist ein führendes Unternehmen im HR-Bereich, bekannt für Plattformen wie Indeed und Glassdoor, mit starker Marktstellung und innovativen Technologien.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +114,91 % bei Recruit Holdings.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +31,28 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,77 %. Im Jahr 2026 gab es für Recruit Holdings bisher ein Plus von +85,30 %.

Recruit Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +31,28 % 1 Monat +35,77 % 3 Monate +114,91 % 1 Jahr +83,08 %

Informationen zur Recruit Holdings Aktie

Stand: 10.08.2026, 15:07 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Recruit Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 130,92 Mrd. € wert.

In dieser Woche dürften Weltraum-Aktien in den Fokus der Anleger rücken. Nach SpaceX legen Rocket Lab & Co. nach. Wie gewohnt fassen wir Montags immer für sie die wichtigsten Termine der Woche zusammen.

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Ob die Recruit Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Recruit Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.