EU-Kommission
Mercedes-Benz darf Autohäuser verkaufen
- EU-Kommission billigt Verkauf von sieben Autohäusern
- GAHL übernimmt sieben Mercedes-Autohäuser vor Ort
- In den Niederlassungen arbeiten über 1.100 Menschen
BRÜSSEL/BERLIN (dpa-AFX) - Mercedes-Benz darf seine Autohäuser in Berlin und Brandenburg nach Ansicht der EU-Kommission an die britische Firma Global Auto Holdings (GAHL) verkaufen. Die Übernahme der insgesamt sieben konzerneigenen Niederlassungen werfe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken auf, teilte die Brüsseler Behörde mit. Nach Angaben eines Sprechers von Mercedes-Benz geht es um fünf Autohäuser in Berlin und zwei in Brandenburg.
In den Niederlassungen des Stuttgarter Dax -Konzerns arbeiten nach Unternehmensangaben mehr als 1.100 Menschen. Die Transaktion soll demnach Ende dieses Jahres vollzogen werden. GAHL führe bereits seit Jahren Betriebe von Mercedes-Benz in Großbritannien und in den USA, hatte Mercedes zu den Plänen im Mai mitgeteilt.
Verkaufspläne schon länger bekannt
Dass Mercedes seine Autohäuser verkaufen will, ist schon seit 2024 bekannt. Betroffen waren nach damaligen Angaben von Mercedes-Benz etwa 8.000 Menschen in Deutschland, die in rund 80 Betrieben beschäftigt waren. Nach Protesten der Beschäftigten verkündete Mercedes im Sommer 2024 eine Einigung mit dem Gesamtbetriebsrat auf wesentliche Eckpunkte für mögliche Betriebsübergänge zu potenziellen Erwerbern./tre/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 46,95 auf Tradegate (10. August 2026, 15:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um -1,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 45,30 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +6,47 %/+55,45 % bedeutet.
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