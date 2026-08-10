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    Daldrup und Söhne: Das große Wachstum kommt erst noch

    Nach der beeindruckenden Kursentwicklung der vergangenen anderthalb Jahre hat sich die Aktie von Daldrup & Söhne AG zuletzt eine Verschnaufpause gegönnt. Seit dem Frühjahr bewegt sich der Kurs überwiegend seitwärts und verarbeitet damit die zuvor erzielten Gewinne. Operativ spricht jedoch vieles dafür, dass diese Phase nicht mit einer nachlassenden Unternehmensentwicklung verwechselt werden sollte.

    Dass dies passieren könnte, liegt möglicherweise an den etwas verhaltenen Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr. Das Management rechnet nämlich lediglich mit einem Anstieg der Gesamtleistung um rund 14 Prozent. Auch die EBIT-Marge dürfte mit 11,5 bis 13,5 Prozent unter dem außergewöhnlich hohen Vorjahreswert liegen. Allerdings relativiert sich dieser Rückgang bei genauerem Hinsehen. 2025 profitierte Daldrup & Söhne von mehreren positiven Sondereffekten und erzielte dadurch eine außergewöhnlich hohe operative Marge von 17,2 Prozent. Dieses Niveau wird so schnell nicht wieder erreicht, doch auch die aktuelle Prognose bedeutet ein sehr profitables Geschäft.

    Der eigentliche Wachstumstreiber liegt ohnehin etwas weiter in der Zukunft. Innerhalb eines Jahres ist der Auftragsbestand von 31 Mio. Euro auf 120 Mio. Euro nahezu vervierfacht worden. Maßgeblich dafür war insbesondere ein mehrjähriges Großprojekt, dessen eigentliche Bohrarbeiten erst im zweiten Halbjahr 2026 beginnen. In den ersten sechs Monaten standen zunächst vorbereitende Arbeiten und der Aufbau der Bohranlage im Vordergrund.

    Damit dürfte sich das volle Potenzial dieser Aufträge erst ab 2027 in den Geschäftszahlen niederschlagen. Gleichzeitig bleibt das Marktumfeld attraktiv. Der Ausbau der Geothermie gewinnt im Zuge der kommunalen Wärmeplanung weiter an Bedeutung, wovon erfahrene Bohrspezialisten wie Daldrup & Söhne profitieren können. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte die aktuelle Konsolidierungsphase der Aktie rückblickend lediglich eine Zwischenstation vor einer neuen Aufwärtsbewegung gewesen sein.

    (aktien-global.de, erstellt 10.08.26, 15:06 Uhr, veröffentlicht 10.08.26, 15:16 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

    Die Daldrup & Soehne Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 22,30EUR auf Tradegate (10. August 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.




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