dpa-AFX-Überblick
UNTERNEHMEN vom 10.08.2026 - 15.15 Uhr
- Hypoport bestätigt Jahresziele und erwartet Zuwachs
- Stabilus verliert erneut seinen Finanzvorstand
- Mieten steigen wegen fehlender Wohnungen deutlich
ROUNDUP: Hypoport bestätigt Jahresziele für 2026 - Aktie legt zu
BERLIN - Der Finanzdienstleister Hypoport sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen. "Die geopolitischen Spannungen des ersten Halbjahres könnten bei einer Fortsetzung das Marktumfeld im zweiten Halbjahr noch negativ beeinflussen", sagte Unternehmenschef Ronald Slabke bei Vorlage von endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal am Montag. Das Unternehmen dürfte jedoch erneut Marktanteile gewinnen und in den letzten noch verlustreichen Gesellschaften Wachstum erzielen. Dies werde sich positiv auf den operativen Gewinn (Ebit) auswirken. Zudem dürfte das Schlussquartal wieder einen hohen Ergebnisbeitrag beisteuern.
ROUNDUP: Stabilus verliert erneut Finanzvorstand - Aktie rutscht ab
KOBLENZ - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus muss sich in einer schwierigen wirtschaftlichen Phase erneut einen neuen Finanzvorstand suchen. Andreas Jaeger habe den Aufsichtsrat gebeten, seinen Vertrag aus persönlichen Gründen vorzeitig aufzulösen, teilte das Unternehmen am Freitag in Koblenz mit. Das Gremium sei dieser Bitte "mit Bedauern und im gegenseitigen Einvernehmen" nachgekommen. Jaeger habe sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Die Aktie ging am Montag auf Talfahrt.
Kreise: Gamestop könnte milliardenschwere Offerte für Ebay zurückziehen
SAN JOSE - Der Videospiele-Händler Gamestop könnte sein Übernahmeangebot für die Online-Handelsplattform Ebay zurückziehen. Stattdessen erwäge Gamestop-Chef Ryan Cohen, Ebay eine Partnerschaft oder ein Gemeinschaftsunternehmen vorzuschlagen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.
Wohnungsmangel: Mieten in Deutschland steigen deutlich
FRANKFURT - Die Mieten in Deutschland ziehen angesichts fehlender Wohnungen kräftig an. Nach Daten des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP) stiegen die Neuvertragsmieten in Mehrfamilienhäusern im zweiten Quartal um 3,2 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum.
Dräger hofft beim PFAS-Verbot auf die Bundesregierung
LÜBECK - In der Debatte um ein weitreichendes PFAS-Verbot auf EU-Ebene wartet Drägerwerk -Chef Stefan Dräger auf ein Einschreiten der Bundesregierung. "Die Bundesregierung könnte noch immer eingreifen und sagen, wir haben jetzt eine politische Bewertung auch der gesellschaftlichen Auswirkungen vorgenommen und wir wollen den Vorschlag ändern." Er warte auf eine Initiative der Regierung, den deutschen Industriestandort zu retten.
^
Weitere Meldungen
-ROUNDUP: Klagen gegen Mindestpreise für Uber und Co.
-Erster Lufthansa-Jet mit Starlink-Wifi geht an den Start -Ernteausfälle in Österreich: eine Milliarde Euro Schaden -Ladendiebstahl: Handelsverband und GdP fordern Maßnahmen -Fahrrad-Gruppe stellt Insolvenzantrag
-Mehr Übergriffe auf Bahn-Personal in Regionalzügen
-ROUNDUP: Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei wird deutlich größer -ROUNDUP 2: Baden-Württemberg macht Ausnahme bei Lkw-Fahrverboten -Lufthansa-Tochter mit Powerbank an Bord: Swiss-Flug mit Notsignal gelandet -Sachsen hält am Lkw-Fahrverbot trotz Niedrigwasser fest -BVB bei El Mala zurückhaltend - 'Um jeden Euro kämpfen' -Mehr Lkw auf Autobahnen nach Fahrverbot-Lockerung
-Jungstars schießen Dortmund zum Testspielsieg bei Arsenal -Trotz gestrichener Milliarden: Eli-Lilly-Werk Alzey im Plan -Betrugswelle beim Autokauf: Polizei warnt vor Fake-Angeboten -Unternehmer Stihl: 35-Stunden-Woche nicht mehr zeitgemäß°
Kundenhinweis:
ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GameStop Aktie
Die GameStop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 111 auf Tradegate (10. August 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GameStop Aktie um -11,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,14 %.
Die Marktkapitalisierung von GameStop bezifferte sich zuletzt auf 7,38 Mrd..
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu HYPOPORT - 549336 - DE0005493365
Das denkt die wallstreetONLINE Community über HYPOPORT. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Sorry, aber zur aktuellen Politik im Wohnungsmarkt muss ich mir mal Luft machen.
Freunde von uns sind altersbedingt gerade auf der Suche nach einem Grundstück für ein neues Haus – am liebsten ein Bungalow. Aufgrund der massiv gestiegenen Grundstückspreise favorisieren sie einen Winkelbungalow zu bauen. In diesem Zusammenhang berichten sie von den Vorgaben der neuen niedersächsischen Bauordnung (NBauO): Seit dem 01.01.2025 gilt eine Photovoltaik-Pflicht. Sobald die Dachfläche mindestens 50 m² beträgt, müssen mindestens 50 % davon zur Stromerzeugung genutzt werden. Im Extremfall kann das sogar bedeuten, dass PV-Module auf Nordseiten installiert werden müssen. Selbst wenn sich das wirtschaftlich nicht rechnet, muss die Unwirtschaftlichkeit erst durch ein Gutachten nachgewiesen werden.
Parallel dazu sieht die Bauordnung vor, dass Gebäude grundsätzlich so geplant werden sollen, dass eine Stromerzeugung möglich ist. Damit ist ein Winkelbungalow praktisch ausgeschlossen.
Coup des Staates:
Neue Verordnungen im Vergleich zum Bestand:
Unser Haus (KfW 85, Baujahr 2010) hat einen Stromverbrauch von etwa 2.500 kWh und einen Gasverbrauch von rund 6.000 kWh pro Jahr. Das Haus eines Freundes aus dem Jahr 1985 liegt dagegen bei etwa 21.000 kWh Gasverbrauch jährlich – unser Haus wirkt im direkten Vergleich also sehr effizient. Wenn man bedenkt, dass ein Großteil der Bestandsimmobilien in Deutschland aus den 60er- und 70er-Jahren stammt, fällt es schwer nachzuvollziehen, warum die Anforderungen an Neubauten immer weiter verschärft werden, statt stärker den Bestand zu adressieren.
Die Margen im privaten Vermietungsgeschäft sind inzwischen auf etwa 2–3 % gesunken. Unter diesen Rahmenbedingungen fehlt sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen der Anreiz, überhaupt neuen Wohnraum zu schaffen. Politisch getriebene Baukosten und Steuerausgaben wirken dabei wie ein zusätzlicher Preistreiber und schlagen direkt auf den Wohnungsmarkt durch.
Ehrlich gesagt hatte ich von der CDU in diesem Bereich mehr erwartet – insbesondere im Hinblick auf eine betriebswirtschaftlich nachvollziehbare Politik. In Kombination mit SPD (früher noch Grüne) entstehen jedoch eher weitere Verschärfungen, wie z.B. Mietpreisdeckel.
Aus meiner Sicht wird dabei auch ein zentraler Zusammenhang übersehen: Steigende Mieten führen zwangsläufig zu höheren staatlichen Ausgaben, wie beim Wohngeld – was letztlich wieder den Steuerzahler belastet.
Ich sehe inzwischen kein Zeichen mehr, dass Deutschland diesen Weg stoppt und die regulatorischen Anforderungen reduziert. Ich bin selbst in Hypoport und Vonovia investiert und sehe trotz eines erheblichen Mangels an Wohnraum keine nachhaltige Verbesserung des Wohnungsmarktes oder des Immobilienerwerbes – und das vorrangig aufgrund der politischen Rahmenbedingungen. Und ich frage mich zunehmend, wem diese Politik am Ende wirklich hilft – außer dem Klima.
https://finanz-szene.de/banking/ueber-24-mrd-e-neugeschaeft-in-der-privaten-baufi-springt-auf-4-jahres-hoch/
Sorry aber das Ausposaunen von solchen Kursen ist einfach nur dummes (sorry) Zeug.