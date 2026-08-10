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    Pyrum: Die Neubewertung hat begonnen

    Die Pyrum Innovations AG hat in den vergangenen Monaten mehrere wichtige Etappen auf dem Weg zum Ausbau ihres Geschäftsmodells erreicht. Mit neuen Partnern, zusätzlichen Anlagenprojekten und der Anerkennung von Pyrolyseöl als Rohstoff in Frankreich haben sich die Rahmenbedingungen zuletzt deutlich verbessert. Nun richtet sich der Fokus der Anleger zunehmend auf einen operativen Meilenstein, der für die weitere Unternehmensentwicklung von zentraler Bedeutung ist.

    Im Mittelpunkt steht dabei die Produktion von Carbon-Black-Pellets aus zurückgewonnenem Industrieruß. Dieses Produkt soll künftig einen wesentlichen Beitrag zu den laufenden Erlösen leisten. Bislang wird die geplante Produktionsmenge allerdings noch nicht erreicht, weil die Mahl- und Pelletieranlage für recovered Carbon Black aufgrund eines inzwischen identifizierten Engpasses zwischen Mahl- und Pelletierprozess nicht mit voller Kapazität arbeitet. Die dafür notwendigen technischen Anpassungen laufen derzeit und sollen bis zum Ende des Quartals abgeschlossen sein.

    Dass die Industrie auf einen erfolgreichen Abschluss vertraut, zeigen die inzwischen geschlossenen Liefervereinbarungen. Neben bestehenden Kooperationen mit Continental und Schwalbe konnte Pyrum zuletzt auch Pirelli als Abnehmer gewinnen. Gleichzeitig dürfte ein erfolgreicher Produktionshochlauf auch den Ausbau weiterer Anlagen erleichtern – unter anderem im Rahmen der Projekte mit UNITANK und VTTI sowie an den geplanten Standorten im Saarland und in Griechenland.

    Die Börse hat auf die jüngsten Fortschritte bereits positiv reagiert. Sollte Pyrum nun auch den Nachweis erbringen, dass die Pelletieranlage dauerhaft die angestrebte Produktionsleistung erreicht, könnte dies die operative Entwicklung deutlich beschleunigen und der begonnenen Neubewertung der Aktie weiteren Rückenwind verleihen.

    (aktien-global.de, erstellt 10.08.26, 15:16 Uhr, veröffentlicht 10.08.26, 15:22 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/newssystem/impressum/)

    Die Pyrum Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,07 % und einem Kurs von 27,80EUR auf Tradegate (10. August 2026, 15:15 Uhr) gehandelt.




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