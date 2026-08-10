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    Nvidia bekommt neue Konkurrenz

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    Microsoft greift Nvidia an: 300.000 KI-Chips sollen 2027 kommen

    Microsoft will den Maia 300 massiv hochskalieren und 2027 mehr als 300.000 Chips fertigen lassen. Ziel ist mehr Unabhängigkeit von Nvidia.

    Für Sie zusammengefasst
    • Maia stärkt Microsofts Unabhängigkeit von Nvidia
    • TSMC soll 2027 über 300.000 Maia-Chips fertigen
    • Maia zielt vor allem auf günstige KI-Inferenz
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    Nvidia bekommt neue Konkurrenz - Microsoft greift Nvidia an: 300.000 KI-Chips sollen 2027 kommen
    Foto: Mark Lennihan - AP

    Microsoft plant, seinen neuen Maia-300-Chip in diesem Herbst öffentlich vorzustellen, möglicherweise schon im nächsten Monat, wie Reuters berichtet. Die Maia-Chipfamilie hatte Microsoft bereits im November 2023 mit dem Maia 100 vorgestellt. Seitdem arbeitet der Konzern daran, die Produktion eigener KI-Beschleuniger hochzufahren und seine Abhängigkeit von teuren Nvidia-Prozessoren zu verringern. Laut dem Bericht befindet sich das Unternehmen in Gesprächen mit dem Chiphersteller TSMC, um sich Produktionskapazitäten für mehr als 300.000 Einheiten der Chips für die Auslieferung im Jahr 2027 zu sichern.

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    Microsoft plant, die Produktion deutlich zu steigern und große Cloud-Kunden wie Anthropic davon zu überzeugen, den Chip einzusetzen, heißt es. Microsoft reagierte nicht umgehend auf eine Anfrage von Reuters. TSMC war außerhalb der üblichen Geschäftszeiten nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Microsoft versucht mit Maia, sich bei KI-Infrastruktur deutlich unabhängiger von Nvidia zu machen – und zugleich bei eigenen Beschleunigern zu Google und Amazon aufzuschließen. 

    Wichtig ist zunächst die Vorgeschichte. Microsoft hatte im Januar 2026 bereits den Maia 200 vorgestellt. Dieser wird bei TSMC im 3-Nanometer-Verfahren gefertigt, verfügt über 216 Gigabyte HBM3e-Speicher und ist vor allem für KI-Inferenz ausgelegt, also das Ausführen bereits trainierter Modelle. Microsoft setzt Maia 200 bereits in eigenen Rechenzentren ein und wirbt mit rund 30 Prozent besserem Preis-Leistungs-Verhältnis als bei der neuesten Hardware in der eigenen Flotte. Der Maia 300 soll nun offenbar der nächste größere Skalierungsschritt werden. 

    Besonders interessant ist dabei Anthropic. The Information berichtete bereits zuvor, dass Anthropic darüber verhandelt, Server mit Microsoft-eigenen KI-Chips zu mieten. Anthropic nutzt bewusst mehrere Chipplattformen und arbeitet neben Nvidia auch mit Amazon und Google. Für Microsoft wäre Anthropic deshalb ein wichtiger Referenzkunde: Wenn Claude-Modelle auf Maia laufen, könnte Microsoft beweisen, dass die Chips nicht nur für interne Copilot-Anwendungen taugen.

    Allerdings sollte man Maia derzeit noch nicht als direkten Ersatz für Nvidias gesamte Produktpalette verstehen. Microsoft positioniert Maia bislang vor allem stark bei der Inferenz. Der Maia 200 ist ausdrücklich für die kostengünstige Berechnung von Tokens und das Ausführen großer Modelle optimiert. Nvidia ist dagegen auch beim Training großer KI-Modelle stark positioniert und verfügt mit CUDA über ein seit Jahren etabliertes Software-Ökosystem. Microsoft verfolgt deshalb eher eine Multi-Chip-Strategie: eigene Maia-Chips, Nvidia-GPUs und inzwischen auch verstärkt AMD-Beschleuniger parallel in Azure.

    Dass Microsoft jetzt stärker auf eigene Chips drängt, hat auch mit Problemen in der bisherigen Entwicklung zu tun. The Information hatte bereits über Verzögerungen bei Microsofts interner Chip-Roadmap berichtet. Microsoft habe daraufhin Designs vereinfacht und den Zeitplan neu geordnet, um bis 2028 schneller mehrere Generationen auf den Markt bringen zu können. Damals war bereits von einer späteren Produktion von Hunderttausenden KI-Chips pro Jahr die Rede.

    Der strategische Hebel ist enorm: Eigene Maia-Chips könnten Microsoft helfen, die Abhängigkeit von externen Beschleunigern zu verringern und die Kosten seiner KI-Infrastruktur zu senken. Microsoft selbst nennt eine bessere Wirtschaftlichkeit bei der Erzeugung von KI-Tokens als zentrales Entwicklungsziel von Maia 200. Microsoft selbst nennt bei Maia 200 ausdrücklich die Verbesserung der "Economics of AI token generation" als Entwicklungsziel.

    Für Nvidia ist das deshalb langfristig relevant, kurzfristig aber noch keine existentielle Bedrohung. Microsoft baut keine komplette Nvidia-Alternative über Nacht auf. Vielmehr versuchen inzwischen fast alle großen Hyperscaler, einen wachsenden Teil ihrer KI-Rechenleistung mit eigenen ASICs abzudecken. Google hat seine TPUs, Amazon Trainium, Microsoft Maia. Genau dadurch könnte sich insbesondere der Markt für Inferenz stärker fragmentieren.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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