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    Besonders beachtet!

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    Apple Aktie fällt auf 264,15€ - 10.08.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Apple Aktie bisher Verluste von -2,51 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Apple Aktie.

    Besonders beachtet! - Apple Aktie fällt auf 264,15€ - 10.08.2026
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    Apple entwickelt Hardware, Software und Services für Consumer-Elektronik. Kernprodukte: iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods, Services (App Store, iCloud, Apple Music/TV+). Marktstellung: Premium-Anbieter mit hoher Markenstärke, stark im Smartphone- und Wearables-Segment. Wichtige Konkurrenten: Samsung, Google, Microsoft, Huawei. USP: enge Hardware-Software-Integration, Ökosystem-Bindung, starke Marke.

    Apple Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 10.08.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Apple Aktie. Mit einer Performance von -2,51 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Apple Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,09 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,51 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Apple in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +9,60 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Apple Aktie damit um +1,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,16 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Apple eine positive Entwicklung von +17,10 % erlebt.

    Apple Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,49 %
    1 Monat -1,16 %
    3 Monate +9,60 %
    1 Jahr +37,97 %
    Stand: 10.08.2026, 15:38 Uhr

    Informationen zur Apple Aktie

    Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,90 Bil. € wert.

    Dow knapp im Minus erwartet


    Die Leitindizes an den US-Aktienmärkten dürften am Montag wenig verändert mit einem negativen Unterton eröffnen. Rund eine Stunde vor Börsenstart signalisiert der Broker IG für den Dow Jones Industrial ein Minus von 0,12 Prozent auf 53.972 Punkte. …

    JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Underperform'


    Das Analysehaus Jefferies hat Apple von "Hold" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 285,56 auf 263,66 US-Dollar gesenkt. Ein bislang für den Markteintritt im September 2027 geplantes vollgläsernes iPhone werde von Apple wohl nicht …

    Mit dieser Zahl zerlegt TSMC die Angst vor dem Tech-Ausverkauf


    Während Tech-Aktien schwanken, liefert der wichtigste Chipfertiger der Welt starkes Wachstum. Nvidia und Co. treiben die Nachfrage offenbar ungebremst.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Apple

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine unveränderte Entwicklung mit einer Änderung von 0,00 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,13 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,08 %.

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    Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Apple

    -1,99 %
    +1,49 %
    -1,16 %
    +9,60 %
    +37,97 %
    +66,79 %
    +118,52 %
    +1.014,96 %
    +10.412,67 %
    ISIN:US0378331005WKN:865985
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