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    Besonders beachtet!

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    PayPal Aktie leidet unter Verkäufen - 10.08.2026

    Am 10.08.2026 ist die PayPal Aktie, bisher, um -0,16 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PayPal Aktie.

    Besonders beachtet! - PayPal Aktie leidet unter Verkäufen - 10.08.2026
    Foto: StockMarketVisuals - stock.adobe.com

    PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

    PayPal aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.08.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die PayPal Aktie. Mit einer Performance von -0,16 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der PayPal Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,52 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 51,00, mit einem Minus von -0,16 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von PayPal in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +31,39 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PayPal Aktie damit um +2,88 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,31 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von PayPal +1,57 % gewonnen.

    PayPal Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,88 %
    1 Monat +29,31 %
    3 Monate +31,39 %
    1 Jahr -12,02 %
    Stand: 10.08.2026, 15:38 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PayPal Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine Erholung der PayPal-Aktie und mögliche technische Kaufsignale: Ein Golden Cross und ein anhaltender Aufwärtstrend werden beobachtet. Fundamental halten einige den Kurs um 50 Euro nach den jüngsten Zahlen auch ohne Übernahmefantasie für gerechtfertigt; das Aktienrückkaufprogramm stützt. Übernahme­spekulationen nähren Kursziele von 85–100 USD, während starke Schwankungen und fehlerhafte Kursanzeigen für Unsicherheit sorgen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PayPal eingestellt.

    Zur PayPal Diskussion

    Informationen zur PayPal Aktie

    Es gibt 855 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,19 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von PayPal

    American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,24 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +0,21 %. Visa (A) notiert im Plus, mit +0,37 %.

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    Ob die PayPal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PayPal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PayPal

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    +2,88 %
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    -10,10 %
    -78,46 %
    +49,88 %
    +66,63 %
    ISIN:US70450Y1038WKN:A14R7U
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