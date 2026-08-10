Porsche Holding SE - Aktie mit schwachem Handelstag - 10.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Porsche Holding SE Aktie. Sie fällt um -2,20 % auf 28,49€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,59 %, geht es heute bei der Porsche Holding SE Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Die Porsche SE ist eine Holding mit Schwerpunkt Beteiligungsmanagement, Kernbeteiligung ist Volkswagen. Sie bietet selbst keine Produkte an, sondern bündelt und steuert Beteiligungen im Automobilsektor. Marktstellung: einflussreicher Ankeraktionär von VW. Wichtige Konkurrenten: andere Auto-Holdings wie Stellantis, Mercedes-Benz Group. USP: starke Stimmrechtsmacht und Hebel auf den VW-Konzern inkl. Porsche AG.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Porsche Holding SE, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -8,91 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,78 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,45 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -27,05 % verloren.

Porsche Holding SE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,78 % 1 Monat +6,45 % 3 Monate -8,91 % 1 Jahr -19,18 %

Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

Stand: 10.08.2026, 15:38 Uhr

Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,36 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 45 auf 43 Euro gesenkt, die Einstufung auf "Buy" belassen. Tim Rokossa passte seine Schätzungen und sein Kursziel daraufhin in moderatem Umfang an, wie er in …

So schlagen sich die Wettbewerber von Porsche Holding SE

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,04 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -0,60 %. Renault notiert im Minus, mit -0,84 %. Volkswagen verliert -1,16 % Stellantis notiert im Plus, mit +0,29 %.

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Ob die Porsche Holding SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche Holding SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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