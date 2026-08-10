Analysten sprechen Klartext
Apple vor Absturz? Warum das neue iPhone Anleger enttäuschen könnte
Erst als KI-Verlierer gehandelt und dann erneut zum Highflyer mutiert: die Apple-Aktien. Jetzt warnen Analysten, dass der Höhenflug abrupt beendet werden könnte.
- Jefferies stuft Apple auf Underperform herab
- Apple streicht Vollglas-iPhone wegen geringer Ausbeute
- Faltbares iPhone bleibt wichtigster Margentreiber
- Report: Achtung, Korrektur!
Die Analysten von Jefferies bremsen die Begeisterung für die Apple-Aktie. Sie senken die Anteilsscheine des iPhone-Herstellers von Hold auf Underperform. Das Kursziel wurde von 285 auf 263 US-Dollar reduziert. Aber ist die Apple-Party wirklich schon vorbei?
"Unsere Analysen entlang der Lieferkette deuten darauf hin, dass Apple das für September 2027 geplante iPhone mit einem vollständig aus Glas gefertigten Gehäuse aufgrund zu geringer Produktionsausbeuten aufgegeben hat", so die Anaylsten in der vorliegenden Studie vom Montag.
Es geht dabei um das Gehäuse- und Displaydesign des iPhone 20. Äußerlich soll es nahezu vollständig aus Glas bestehen, ein randloses Display bei dem der Rahmen vorne verschwindet. Apple hat sich zu diesem Jubiläums-Smartphone bereits im Juni 2025 auf seiner Entwickler-Konferenz "Apple Worldwide Developers Conference" in Cupertino/Kalifornien vorgestellt.
Die Analysen der Lieferkette durch Jefferies hätten ergeben, dass der US-Techkonzern das Modell mit vollständig aus Glas gefertigtem Gehäuse wegen zu geringer Produktionsmargen gestrichen habe.
Nach Einschätzung von Jefferies hätte das für September 2027 geplante iPhone einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 2.060 US-Dollar gehabt. Sie gehen zudem davon aus, dass Apple das Konzept eines vollständig aus Glas gefertigten iPhones künftig auf die Pro- und Pro-Max-Modelle hätte ausweiten wollen, um deren Verkaufspreise und Margen weiter zu erhöhen.
Lee und sein Team sind der Ansicht, dass der Vorgang zeigt, wie schwierig es für Apple offenbar ist, mit neuen iPhone-Bauformen höhere durchschnittliche Verkaufspreise zu erzielen. Das faltbare iPhone werde damit zum wichtigsten verbleibenden Treiber für höhere Verkaufspreise und Margen.
Eine offizielle Stellungnahme von Apple dazu, liegt noch nicht vor.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,97 % und einem Kurs von 265,6EUR auf Tradegate (10. August 2026, 17:03 Uhr) gehandelt.