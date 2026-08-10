BERNSTEIN RESEARCH stuft RATIONAL AG auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1050 auf 1070 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auch wenn der Großküchenausrüster den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 am Donnerstag lediglich bestätigte, habe das Management in der Telefonkonferenz zuversichtlicher gewirkt, schrieb Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie. So habe der Finanzvorstand angedeutet, dass dank einer US-Zollrückerstattung und trotz des Gegenwinds durch Kosten nun das obere Ende der Margenprognose für das Geschäftsjahr 2026 erreichbar sei. Der Experte blieb bei seiner positiven Haltung, da die Bewertung gesunken sei ungeachtet sich verbessernder Fundamentaldaten./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 663,5EUR auf Tradegate (10. August 2026, 15:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1070
Kursziel alt: 1050
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1070
Kursziel alt: 1050
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