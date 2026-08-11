Short-Seller lassen nicht locker – gegen diese Aktien wetten die Profis!

Leerverkäufer haben sich tief in einigen der spekulativsten Ecken des Technologiesektors festgesetzt. Laut einem aktuellen Screening von Seeking Alpha liegt das Short Interest bei 31 Technologieaktien bei mehr als 15 Prozent der ausstehenden Aktien. Besonders stark vertreten sind Softwareunternehmen sowie Aktien aus den Bereichen künstliche Intelligenz, Quantencomputing, Bitcoin und Rechenzentren.

An der Spitze stehen SoundHound AI und Ondas mit Short-Quoten von jeweils mehr als 40 Prozent. Hohe Short-Positionen sind zunächst ein deutliches Misstrauensvotum. Gleichzeitig können sie bei überraschend guten Nachrichten zusätzlichen Treibstoff liefern, wenn Leerverkäufer ihre Positionen eindecken müssen.

Short-Squeeze oder Absturz?

So schnell geben sich die Short-Seller nicht geschlagen. Seeking Alpha hat eine Liste veröffentlicht, welche die höchsten Short-Quoten bei Aktien mit einer Marktkapitalisierung von mehr als zwei Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung enthällt. Hier sind die Top 10. Einge von den Konzernen werden in dieser Woche ihre Qurtalszahlen veröffentlichen. Wir haben mal geschaut, wo ein Short-Squeeze möglich ist.

SoundHound AI – 41,95 Prozent Short Interest

SoundHound AI führt die Liste mit deutlichem Abstand an. Das Unternehmen entwickelt sprachbasierte künstliche Intelligenz und bietet seine Conversational-AI-Technologie unter anderem für Restaurants, Autos, Kundenservice und andere Unternehmensanwendungen an.

Ondas Holdings – 40,35 Prozent

Auch bei Ondas wetten mehr als 40 Prozent der ausstehenden Aktien auf fallende Kurse. Das Unternehmen entwickelt autonome Systeme, Drohnenlösungen und private Funknetzwerke für Industrie-, Sicherheits- und Regierungsanwendungen.

CleanSpark – 30,37 Prozent

CleanSpark stammt aus dem Bitcoin-Mining und baut sein Geschäftsmodell zunehmend in Richtung digitaler Infrastruktur und Rechenzentren aus. Das Unternehmen entwickelt und betreibt große Datacenter und will diese neben Bitcoin auch stärker für KI-Workloads einsetzen.

Der Konzern hat genauso wie Soundhound bereits in der vergangenen Woche seine Zahlen vorgelegt und die haben keine großen Jubelstürme ausgelöst. Die Chance auf einen Short-Squeeze in naher Zukunft ist daher sehr gering

Quantum Computing – 28,68 Prozent

Quantum Computing Inc. gehört zu den spekulativsten Quanten-Aktien am Markt. Das Unternehmen entwickelt photonische Quantenlösungen, die bei Raumtemperatur und mit vergleichsweise niedrigem Energieverbrauch arbeiten sollen. Einsatzgebiete sieht QCi unter anderem bei Hochleistungsrechnen, künstlicher Intelligenz, Cybersicherheit und Sensorik.

Bitdeer Technologies – 28,63 Prozent

Bitdeer kombiniert Bitcoin-Mining mit eigener Mining-Hardware, großen Rechenzentren und einem wachsenden KI-Cloud-Geschäft. Der Konzern betreibt Datacenter unter anderem in den USA, Kanada, Norwegen und Bhutan und versucht zunehmend, seine Energie- und Rechenkapazitäten für künstliche Intelligenz zu monetarisieren.

MARA Holdings – 28,55 Prozent

MARA gehört zu den weltweit bekanntesten börsennotierten Bitcoin-Minern. Das Unternehmen betreibt große Rechenkapazitäten zur Absicherung des Bitcoin-Netzwerks und setzt zugleich auf Energieprojekte, bei denen ungenutzte oder günstige Stromquellen wirtschaftlich verwertet werden sollen. Entsprechend stark hängt die Aktie weiterhin von Bitcoin und den Bedingungen im Mining-Markt ab.

Nebius Group – 27,71 Prozent

Nebius ist einer der prominentesten europäischen KI-Infrastrukturwerte. Das Unternehmen baut große GPU-Cluster und eine eigene Cloud-Plattform für Training, Entwicklung und Betrieb von KI-Modellen auf. Neben dem Kerngeschäft gehören auch die Bildungsplattform TripleTen und das autonome Mobilitätsunternehmen Avride zum Konzern.

IREN – 26,22 Prozent

IREN vollzieht einen ähnlichen Wandel wie mehrere ehemalige Bitcoin-Miner. Das Unternehmen entwickelt große, energieintensive Rechenzentren und positioniert sich inzwischen zunehmend als Infrastrukturpartner für künstliche Intelligenz und High-Performance-Computing. IREN verfügt nach eigenen Angaben über mehr als 4,5 Gigawatt gesicherte Stromkapazität für seine Standorte.

UiPath – 24,91 Prozent

UiPath gehört zu den bekanntesten Spezialisten für Unternehmensautomatisierung. Ursprünglich wurde das Unternehmen vor allem mit Robotic Process Automation bekannt. Inzwischen entwickelt UiPath seine Plattform verstärkt in Richtung KI-Agenten und sogenannter agentischer Automatisierung weiter, bei der Software, KI und menschliche Entscheidungen miteinander kombiniert werden.

Applied Digital – 23,97 Prozent

Applied Digital entwickelt und betreibt große Rechenzentren für High-Performance-Computing und künstliche Intelligenz. Das Unternehmen baut Infrastruktur für Hyperscaler und andere Großkunden und bietet daneben GPU-basierte Rechenleistung für KI- und Machine-Learning-Anwendungen an.

Meine Tipp: Zweimal würde ich dagegenhalten

Die Liste zeigt, wo Short-Seller derzeit besonders große Risiken sehen: bei Unternehmen mit hohen Bewertungen, großem Kapitalbedarf und Geschäftsmodellen, deren zukünftiges Wachstum bereits stark eingepreist ist.

Gleichzeitig entsteht genau daraus explosives Potenzial. Bei SoundHound und Ondas sind mehr als 40 Prozent der ausstehenden Aktien leerverkauft, bei weiteren sechs Unternehmen liegt die Quote über 25 Prozent. Überraschend gute Zahlen oder neue Großaufträge könnten deshalb schnell zu kräftigen Eindeckungen führen.

Ondas (Quartalszahlen am 13.08) und Nebius (12.08) legen in dieser Woche ihre Zahlen vor. Hier sehe ich die größten Chancen auf einen Short-Squeeze. Allerdings ist das Risiko bei beiden Werten auch sehr hoch, denn der kleinste Patzer bei den Berichten, dürfte den Short-Sellern voll in die Karten spielen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!



