PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28: Insolvenz in Eigenverwaltung
Die PANDION AG steht vor einem tiefgreifenden Einschnitt: Trotz laufender Restrukturierung musste das Unternehmen nun ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragen.
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- Die PANDION AG hat am 10. August 2026 beim Amtsgericht Köln ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt.
- Die Anträge betreffen außerdem fünf Tochtergesellschaften: PANDION Real Estate, Vertriebsgesellschaft, Design, Projektmanagement und Engineering.
- Ziel der Eigenverwaltung ist es, den Geschäftsbetrieb fortzuführen und die bereits begonnene Restrukturierung geordnet umzusetzen.
- Trotz umfangreicher Restrukturierungs- und Finanzierungsmaßnahmen konnte die Liquidität nicht nachhaltig stabilisiert werden; ein wichtiger Finanzierungsbaustein war zuvor weggefallen.
- Die einzelnen Projektgesellschaften sind nicht betroffen. Laufende Projekte sollen gemeinsam mit Projekt- und Finanzierungspartnern bestmöglich weitergeführt werden.
- Die Gehälter der Mitarbeitenden sind für August, September und Oktober 2026 durch eine Insolvenzgeldvorfinanzierung der Bundesagentur für Arbeit gesichert.
Der Kurs von PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -63,90 % im Minus.
-61,48 %
-81,88 %
-82,32 %
-88,86 %
-92,29 %
-88,85 %
-93,02 %
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