Börsenstart USA - 10.08. - Dow Jones schwach -0,18 %

Der Dow Jones steht bei 53.938,51 PKT und verliert bisher -0,18 %.

Top-Werte: Chevron Corporation +2,91 %, Microsoft +1,69 %, Cisco Systems +1,66 %, Unitedhealth Group +1,31 %, IBM +1,12 %

Flop-Werte: Travelers Companies -2,02 %, Apple -2,02 %, Sherwin-Williams -1,80 %, The Home Depot -1,76 %, Verizon Communications -1,23 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.677,88 PKT und fällt um -0,17 %.

Top-Werte: Vertex Pharmaceuticals +6,16 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +3,94 %, Diamondback Energy +3,78 %, Datadog Registered (A) +3,67 %, Palo Alto Networks +3,46 %

Flop-Werte: Arm Holdings -4,48 %, Intel -4,15 %, Lumentum Holdings -3,75 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,67 %, Teradyne -2,37 %

Der S&P 500 steht bei 7.755,83 PKT und verliert bisher -0,01 %.

Top-Werte: Akamai Technologies +6,41 %, Vertex Pharmaceuticals +6,16 %, APA Corporation +5,60 %, NetApp +5,58 %, Super Micro Computer +5,01 %

Flop-Werte: Coherent -7,66 %, The Trade Desk Registered (A) -4,84 %, First Solar -4,60 %, Intel -4,15 %, Southwest Airlines -3,94 %

wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Microsoft-Aktie im Wert von 50 Euro!

