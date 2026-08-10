Börsen Start Update
Börsenstart USA - 10.08. - Dow Jones schwach -0,18 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 53.938,51 PKT und verliert bisher -0,18 %.
Top-Werte: Chevron Corporation +2,91 %, Microsoft +1,69 %, Cisco Systems +1,66 %, Unitedhealth Group +1,31 %, IBM +1,12 %
Flop-Werte: Travelers Companies -2,02 %, Apple -2,02 %, Sherwin-Williams -1,80 %, The Home Depot -1,76 %, Verizon Communications -1,23 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.677,88 PKT und fällt um -0,17 %.
Top-Werte: Vertex Pharmaceuticals +6,16 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +3,94 %, Diamondback Energy +3,78 %, Datadog Registered (A) +3,67 %, Palo Alto Networks +3,46 %
Flop-Werte: Arm Holdings -4,48 %, Intel -4,15 %, Lumentum Holdings -3,75 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,67 %, Teradyne -2,37 %
Der S&P 500 steht bei 7.755,83 PKT und verliert bisher -0,01 %.
Top-Werte: Akamai Technologies +6,41 %, Vertex Pharmaceuticals +6,16 %, APA Corporation +5,60 %, NetApp +5,58 %, Super Micro Computer +5,01 %
Flop-Werte: Coherent -7,66 %, The Trade Desk Registered (A) -4,84 %, First Solar -4,60 %, Intel -4,15 %, Southwest Airlines -3,94 %
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