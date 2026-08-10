Besonders beachtet!
Coherent Aktie sinkt rapide - 10.08.2026
Am 10.08.2026 ist die Coherent Aktie, bisher, um -7,66 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Coherent Aktie.
Coherent ist ein führender Anbieter von Lasertechnologie, bekannt für innovative Lösungen in der Materialbearbeitung und Messtechnik. Mit starker Marktstellung konkurriert es mit IPG Photonics und Trumpf. Die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien sind seine Alleinstellungsmerkmale.
Coherent Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.08.2026
Mit einer Performance von -7,66 % musste die Coherent Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Obwohl die Coherent Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +15,97 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coherent Aktie damit um +50,51 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,48 %. Im Jahr 2026 gab es für Coherent bisher ein Plus von +105,83 %.
Während Coherent deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,01 %. Damit gehört Coherent heute zu den auffälligeren Werten.
Coherent Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+50,51 %
|1 Monat
|+18,48 %
|3 Monate
|+15,97 %
|1 Jahr
|+231,28 %
Informationen zur Coherent Aktie
Es gibt 196 Mio. Coherent Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,47 Mrd.EUR € wert.
Coherent Aktie jetzt kaufen?
Ob die Coherent Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coherent Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.