Qiagen auf Fünfmonatshoch

Analyst Jan Koch von der Deutschen Bank schrieb in einem Kommentar am Montag zu den jüngsten Quartalszahlen von Qiagen, dass diese eine operative Verbesserung zeigten. Die unter den Erwartungen liegenden Prognose für das laufende dritte Quartal sei eher auf eine vorsichtige Haltung des Managements zurückzuführen, nicht auf eine Verschlechterung des operativen Geschäfts, betonte er./ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,32 % und einem Kurs von 149,8 auf Tradegate (10. August 2026, 15:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um +5,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,30 %.

Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 2,52 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 204,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +8,84 %/+46,26 % bedeutet.