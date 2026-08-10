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    AKTIE IM FOKUS

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    Qiagen auf Fünfmonatshoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Qiagen-Aktien steigen in Frankfurt um vier Prozent
    • Höchster Stand seit fünf Monaten im Dax erreicht
    • Analyst sieht operative Verbesserung trotz Prognose
    AKTIE IM FOKUS - Qiagen auf Fünfmonatshoch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Qiagen haben am Montagnachmittag mit der Öffnung der New Yorker Börsen auch in Frankfurt nochmals Schub bekommen. Im Dax erreichten sie den höchsten Stand seit fünf Monaten und gewannen zuletzt an der Index-Spitze 4 Prozent.

    Seit ihrem im Mai markierten tiefsten Kurs seit Herbst 2019 holen sie wieder auf. Die Papiere des Diagnostikspezialisten stehen mit einer Notierung sowohl in Frankfurt als auch in New York bei den Investoren beiderseits des Atlantiks im Blick.

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    Analyst Jan Koch von der Deutschen Bank schrieb in einem Kommentar am Montag zu den jüngsten Quartalszahlen von Qiagen, dass diese eine operative Verbesserung zeigten. Die unter den Erwartungen liegenden Prognose für das laufende dritte Quartal sei eher auf eine vorsichtige Haltung des Managements zurückzuführen, nicht auf eine Verschlechterung des operativen Geschäfts, betonte er./ajx/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie

    Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,32 % und einem Kurs von 149,8 auf Tradegate (10. August 2026, 15:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um +5,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 2,52 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 204,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +8,84 %/+46,26 % bedeutet.





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