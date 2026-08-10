DAX, AbCellera Biologics & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
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🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Saga Metals
|💬
|📰
|🥈
|Arafura Rare earths
|💬
|📰
|🥉
|Evotec
|💬
|📰
|The Trade Desk Registered (A)
|💬
|📰
|Battery X Metals
|💬
|📰
|Barrick Mining Corporation
|💬
|📰
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|208
|💬
|📰
|🥈
|Almonty Industries
|45
|💬
|📰
|🥉
|Borussia Dortmund
|25
|💬
|📰
|Newron Pharmaceuticals
|21
|💬
|📰
|Atos Group
|16
|💬
|📰
|TUI
|14
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|AbCellera Biologics
|+36,39 %
|💬
|📰
|🥈
|Silence Therapeutics
|+35,58 %
|📰
|🥉
|Innate Pharma
|+20,79 %
|📰
|🟥
|Medical Properties Trust
|-11,48 %
|💬
|📰
|🟥
|Northern Data
|-21,29 %
|💬
|📰
|🟥
|Tenax Therapeutics
|-78,63 %
|💬
|📰
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Saga Metals
Wochenperformance: +32,69 %
Wochenperformance: +32,69 %
Platz 1
Arafura Rare earths
Wochenperformance: +21,14 %
Wochenperformance: +21,14 %
Platz 2
Evotec
Wochenperformance: +6,59 %
Wochenperformance: +6,59 %
Platz 3
The Trade Desk Registered (A)
Wochenperformance: -28,66 %
Wochenperformance: -28,66 %
Platz 4
Battery X Metals
Wochenperformance: -21,47 %
Wochenperformance: -21,47 %
Platz 5
Barrick Mining Corporation
Wochenperformance: +20,53 %
Wochenperformance: +20,53 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: +2,04 %
Wochenperformance: +2,04 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: +27,50 %
Wochenperformance: +27,50 %
Platz 8
Borussia Dortmund
Wochenperformance: +1,63 %
Wochenperformance: +1,63 %
Platz 9
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +3,95 %
Wochenperformance: +3,95 %
Platz 10
Atos Group
Wochenperformance: -3,66 %
Wochenperformance: -3,66 %
Platz 11
TUI
Wochenperformance: +0,52 %
Wochenperformance: +0,52 %
Platz 12
AbCellera Biologics
Wochenperformance: +67,06 %
Wochenperformance: +67,06 %
Platz 13
Silence Therapeutics
Wochenperformance: +79,17 %
Wochenperformance: +79,17 %
Platz 14
Innate Pharma
Wochenperformance: +21,91 %
Wochenperformance: +21,91 %
Platz 15
Medical Properties Trust
Wochenperformance: -10,11 %
Wochenperformance: -10,11 %
Platz 16
Northern Data
Wochenperformance: +37,25 %
Wochenperformance: +37,25 %
Platz 17
Tenax Therapeutics
Wochenperformance: -79,84 %
Wochenperformance: -79,84 %
Platz 18
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