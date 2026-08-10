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    North Peak startet Bohrkampagne 2026 auf Prospect Mountain in Eureka, Nevada

    North Peak startet Bohrkampagne 2026 auf Prospect Mountain in Eureka, Nevada
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Calgary, Kanada / 10. August 2026 / IRW-Press / North Peak Resources Ltd. (TSX Venture: NPR und OTCQB: NPRLF) (das „Unternehmen“ oder „North Peak“) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrarbeiten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Prospect Mountain Mine Complex in Eureka County, Nevada (die „Liegenschaft“), begonnen haben.

     

    Das erste und größere der Reverse-Circulation-Bohrgeräte („RC“) ist am Standort eingetroffen und inzwischen in Betrieb. Ein zweites, kleineres RC-Bohrgerät und ein Diamantbohrgerät sollen später im September eintreffen. Die Kampagne soll bis in den November hinein fortgesetzt werden und fünf separate Bereiche auf der Liegenschaft untersuchen. Insgesamt ist ein Bohrprogramm von rund 7.000 Metern geplant.

     

    „Wir freuen uns, dass die Bohrarbeiten auf Prospect Mountain wieder aufgenommen wurden und wir an die Erfolge der Bohrprogramme 2024 und 2025 anknüpfen können. Das diesjährige Programm erschließt viele neue Bereiche der Liegenschaft erstmals für Bohrungen und verfolgt gleichzeitig bestimmte wichtige Bereiche weiter, die in früheren Explorationskampagnen identifiziert wurden“, erklärte Rupert Williams, CEO.

     

    Im Rahmen der Kampagne wird das Unternehmen die zuvor auf Prospect Mountain identifizierte tiefe Sulfidanomalie mittels Diamantbohrungen untersuchen. Das RC-Bohrgerät wird eingesetzt, um die ersten 1.000 Fuß mehrerer Bohrlöcher vorzubohren und dabei aussichtsreiches Oxidmaterial rund um die bestehende unterirdische Infrastruktur zu untersuchen. Diese Bohrlöcher werden anschließend mittels Diamantbohrungen fertiggestellt, um das Sulfidziel und die geophysikalischen Anomalien zu testen.

     

    Die vorbereitenden Arbeiten laufen weiter. 13 Bohrplätze wurden fertiggestellt, weitere sieben müssen noch errichtet werden. Diese liegen entlang der anspruchsvolleren Straße, die derzeit über den Bergrücken gebaut wird. Das für diesen Bereich erforderliche Bohrgerät wird voraussichtlich erst im September verfügbar sein.

     

    Darüber hinaus kann das Unternehmen bestätigen, dass der Wasserbrunnen gut funktioniert und ein Frac-Tank eingerichtet wurde, um den Wasserbedarf der Bohrkampagne zu decken. Damit steht eine kostengünstige Wasserquelle für die Bohrarbeiten und die Staubminderung zur Verfügung.

     

    Über North Peak

     

    Das Unternehmen ist ein in Kanada ansässiges Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol „NPR“ und am OTCQB unter dem Symbol „NPRLF“ notiert ist. Das Unternehmen wurde von dem Gründungsteam hinter Kirkland Lake Gold und Rupert Resources ins Leben gerufen. Das Team verfügt über eine starke Erfolgsbilanz beim Erwerb von Bergbau-Assets, der Anwendung moderner Explorationstechniken und deren Entwicklung bis hin zu produzierenden Minen.

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