Centrotherm Photovoltaics: Prognose für Auftragseingang 2026 angehoben
centrotherm überrascht den Markt: Dank starker Nachfrage aus Indien hebt der Technologiekonzern seine Prognose für den Auftragseingang 2026 deutlich an.
Foto: adobe.stock.com
- centrotherm international AG hebt am 10. August 2026 die Prognose für den Konzernauftragseingang im Geschäftsjahr 2026 an.
- Erwartet wird nun ein Auftragseingang von 110 bis 160 Mio. EUR.
- Die bisherige Prognose lag bei 40 bis 100 Mio. EUR und wurde damit deutlich erhöht.
- Hauptgrund für die Anpassung ist ein höher als erwarteter Auftragseingang im Photovoltaik-Bereich aus Indien.
- Trotz des hohen Wettbewerbsdrucks konnte sich centrotherm auf dem indischen Markt besser als erwartet behaupten.
- Die Prognosen für die Gesamtleistung und das EBITDA des Konzerns bleiben unverändert.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Centrotherm Photovoltaics ist am 01.10.2026.
Der Kurs von Centrotherm Photovoltaics lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,6000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,95 % im Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,4000EUR das entspricht einem Minus von -2,08 % seit der Veröffentlichung.
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