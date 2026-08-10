PANDION-Anleihe: SdK ruft Anleger zur Interessenbündelung auf
Die Insolvenz der PANDION AG erschüttert Anleger und Markt: Trotz Sanierungsversuchen steht die Unternehmensgruppe nun vor einer tiefgreifenden Neuordnung.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Die PANDION AG hat am 10. August 2026 Insolvenz angemeldet und zugleich Eigenverwaltung beantragt; entsprechende Anträge wurden auch für mehrere Tochtergesellschaften gestellt.
- Ziel der Eigenverwaltung ist die Fortführung des Geschäftsbetriebs und eine geordnete Restrukturierung der PANDION-Gruppe. Ursache ist die weiterhin angespannte Liquidität trotz ausgesetzter Zinszahlung.
- Betroffen ist insbesondere die Anleihe 2021/2028 (ISIN: DE000A289YC5, WKN: A289YC). Bereits beschlossene Maßnahmen wie Laufzeitverlängerung und Zinsanpassung konnten die Finanzprobleme offenbar nicht lösen.
- Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. bündelt die Interessen der Anleihegläubiger und hat dafür einen kostenlosen Newsletter unter www.sdk.org/pandion eingerichtet.
- Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens sollen eine Anleihegläubigerversammlung sowie eine Insolvenzgläubigerversammlung stattfinden, unter anderem zur Wahl eines gemeinsamen Vertreters, eines Sachwalters oder Insolvenzverwalters und eines Gläubigerausschusses.
- Die SdK bietet für künftige Versammlungen eine kostenlose Stimmrechtsvertretung an; Vollmachten und weitere Informationen sind unter www.sdk.org/pandion verfügbar.
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