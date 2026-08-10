Strom- und Wärmeversorgung derzeit nicht gefährdet

BERLIN (dpa-AFX) - Die niedrigen Flusswasserstände können zwar Auswirkungen auf den Betrieb einzelner Kraftwerke haben - die Strom- und Wärmeversorgung ist derzeit nach Einschätzung der Energiewirtschaft aber nicht gefährdet. "Gerade für die Belieferung von Steinkohle sind die Flüsse relevant, weil Steinkohle an vielen Standorten effizient über den Wasserweg beschafft wird", sagte die Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae, der Deutschen Presse-Agentur dpa. Wegen der sinkenden Wasserstände könnten Schiffe nur noch mit geringerer Ladung fahren. Gegebenenfalls müsse auf alternative Transporte per Lastwagen oder Bahn ausgewichen werden.

Ob Kraftwerke unter den aktuellen Bedingungen normal weiterlaufen können, hängt Andreae zufolge von der jeweiligen Anlage ab. "Sollte es im Hinblick auf die Temperaturdifferenz zwischen Fluss- und Rückführwasser Einschränkungen in der Genehmigung geben, darf an manchen Standorten nur noch in Teillast gefahren werden", sagte sie.