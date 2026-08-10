DZ BANK stuft Ionos auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Ionos von 34,50 auf 42,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Karsten Oblinger hob am Montag die im ersten Halbjahr starke Dynamik des Web-Hosting-Anbieters bei der Kundenentwicklung hervor./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 32,16EUR auf Tradegate (10. August 2026, 16:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Karsten Oblinger

Analysiertes Unternehmen: Ionos

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar