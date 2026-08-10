DZ BANK stuft Ionos auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Ionos von 34,50 auf 42,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Karsten Oblinger hob am Montag die im ersten Halbjahr starke Dynamik des Web-Hosting-Anbieters bei der Kundenentwicklung hervor./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 32,16EUR auf Tradegate (10. August 2026, 16:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Karsten Oblinger
Analysiertes Unternehmen: Ionos
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Karsten Oblinger
Analysiertes Unternehmen: Ionos
Aktieneinstufung neu: positiv
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