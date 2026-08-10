dK Urges PANDION AG Bondholders to Unite Now
PANDION AG’s insolvency marks a critical turning point for the real estate group and its bondholders, as restructuring efforts now move into formal court proceedings.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- On August 10, 2026, PANDION AG filed for insolvency proceedings and simultaneously applied for debtor-in-possession proceedings.
- Insolvency applications were also submitted for five PANDION subsidiaries: PANDION Real Estate GmbH, Vertriebsgesellschaft mbH, Design GmbH, Projektmanagement GmbH, and Engineering GmbH.
- The proceedings aim to maintain operations and restructure the PANDION Group in an orderly insolvency process, following unresolved liquidity problems despite the suspension of an interest payment.
- Bondholders had already approved a maturity extension and interest-rate adjustment in October 2025, but these measures apparently failed to stabilize the company’s finances.
- SdK has launched a free newsletter at www.sdk.org/pandion to keep affected bondholders informed about developments and important dates.
- Once proceedings are opened, bondholders and insolvency creditors will vote on key representatives and procedural measures; SdK offers free proxy voting representation and can be contacted at info@sdk.org or +49 89 20208460.
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