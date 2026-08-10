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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 10.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 10.08.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.08.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Qiagen
    ISIN: NL0015002SN0
    WKN: A41HBE
    Die Qiagen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,28 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: -3,05 %
    Platz 2
    Performance 1M: +14,65 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,05 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssprung der Telekom-Aktie von rund 6–7 % nach leicht über den Erwartungen liegenden Q2-Zahlen. Die Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms wird als Kurstreiber und Signal einer günstigen Bewertung gesehen; diskutiert werden zudem ein höheres Rückkauftempo, weiteres Wachstum, steigende Dividenden und Kursziele von 45–50 Euro. Charttechnisch seien wichtige Hürden überwunden, eine letzte bleibe. Starlink gilt im Kerngeschäft als überschaubares Risiko.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Beiersdorf
    Tagesperformance: -2,45 %
    Platz 3
    Performance 1M: +5,66 %
    Chart Beiersdorf
    ISIN: DE0005200000
    WKN: 520000
    Die Beiersdorf Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,45 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Beiersdorf (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehende Veröffentlichung des Halbjahresberichts und die Hoffnung, dass Beiersdorf die Erwartungen übertrifft. Zugleich sorgen die angepasste Jahresprognose 2026 und der Nivea-Turnaround-Plan für Skepsis hinsichtlich der Kursentwicklung. Diskutiert werden außerdem die als zu niedrig empfundene Dividende, die defensive Bilanz, die geringe Short-Quote sowie langfristige Wachstumschancen in Asien und Schwellenländern.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Beiersdorf eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +2,40 %
    Platz 4
    Performance 1M: -15,06 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,40 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Infineons Kursrückgang trotz Rekordumsatz. Hauptgrund sei die knapp verfehlte Margenerwartung; zudem belaste der Kurs technische Widerstände und der bestehende Abwärtstrend. Positiv bewertet werden der angehobene Jahresumsatz von 16,3 Mrd. Euro, starke KI-Nachfrage und mehrjährige Kundenvereinbarungen. Ein begrenztes Rückkaufprogramm dient Mitarbeiterbeteiligungen. Genannt werden kurzfristig 65–66 Euro sowie mittel- bis langfristig 95–100 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Brenntag
    Tagesperformance: -2,34 %
    Platz 5
    Performance 1M: +15,56 %
    Chart Brenntag
    ISIN: DE000A1DAHH0
    WKN: A1DAHH
    Die Brenntag Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,34 %.

    Siemens Energy
    Tagesperformance: +2,12 %
    Platz 6
    Performance 1M: -1,92 %
    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,12 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Siemens-Energy-Aktie: Auf einen starken Handelsbeginn folgte ein deutlicher Rückgang, zuletzt lag sie leicht im Plus. Einige Anleger wollen trotz rund 4 % Gewinn nicht verkaufen und sehen langfristig Kurspotenzial bis 200 Euro. Fundamentale Zuversicht liefern steigende Gewinne in Indien sowie Berichte über eine hohe Auftragslage. Zugleich bestehen Zweifel an der Bewertung und an der Entwicklung einzelner Ertragsfelder.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    adidas
    Tagesperformance: +2,07 %
    Platz 7
    Performance 1M: -9,73 %
    Chart adidas
    ISIN: DE000A1EWWW0
    WKN: A1EWWW
    Die adidas Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,07 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Erholung der adidas-Aktie von etwa 151 auf rund 164,7–164,85 Euro und die Frage nach einem Wiedereinstieg. Charttechnisch gelten 159 Euro als wichtige Unterstützung; Widerstände liegen bei 162,55/164,65, 166,65 und 168,80 Euro. Oberhalb von 173,94–182,25 Euro könnte sich das Bild nachhaltig aufhellen, unter 159 beziehungsweise 146,41–147,05 Euro drohen neue Verkaufssignale. Zudem werden mögliche Insider-Absicherungen über Put-Optionen diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 59,02% PUT: 40,98%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 18,03 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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