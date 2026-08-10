Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 10.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,16 %
Performance 1M: +0,18 %
Tagesperformance: +4,30 %
Performance 1M: +4,25 %
Tagesperformance: -3,23 %
Performance 1M: +3,56 %
Tagesperformance: -3,05 %
Performance 1M: +14,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,99 %
Performance 1M: +23,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,84 %
Performance 1M: -1,36 %
Tagesperformance: +2,76 %
Performance 1M: -0,39 %
Tagesperformance: +2,38 %
Performance 1M: -15,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,31 %
Performance 1M: +7,21 %
Tagesperformance: +2,12 %
Performance 1M: -13,46 %
Tagesperformance: +2,02 %
Performance 1M: +34,03 %