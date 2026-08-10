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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 10.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 10.08.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,05 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotecs schwache Kursentwicklung, mögliche Bewegungen Richtung 4,30–4,50 Euro und wiederkehrende Intraday-Schwankungen. Diskutiert werden die nahe am 52-Wochen-Tief liegende Aktie, gesenkte Prognosen und schwache Halbjahreszahlen sowie der anstehende Bericht am 13. August. Neue Forschungsallianzen werden positiv aufgenommen, während einige Anleger auf eine Übernahme oder eine sentimentgetriebene Erholung spekulieren. Analysten-Kurszielsenkungen und die enttäuschende fundamentale Entwicklung sorgen für Skepsis.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: -5,16 %
    Platz 2
    Performance 1M: +0,18 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,16 %.

    Qiagen
    Tagesperformance: +4,30 %
    Platz 3
    Performance 1M: +4,25 %
    Chart Qiagen
    ISIN: NL0015002SN0
    WKN: A41HBE
    Die Qiagen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,30 %.

    freenet
    Tagesperformance: -3,23 %
    Platz 4
    Performance 1M: +3,56 %
    Chart freenet
    ISIN: DE000A0Z2ZZ5
    WKN: A0Z2ZZ
    Die freenet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,23 %.

    Deutsche Telekom
    Tagesperformance: -3,05 %
    Platz 5
    Performance 1M: +14,65 %
    Chart Deutsche Telekom
    ISIN: DE0005557508
    WKN: 555750
    Die Deutsche Telekom Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,05 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssprung der Telekom-Aktie von rund 6–7 % nach leicht über den Erwartungen liegenden Q2-Zahlen. Die Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms wird als Kurstreiber und Signal einer günstigen Bewertung gesehen; diskutiert werden zudem ein höheres Rückkauftempo, weiteres Wachstum, steigende Dividenden und Kursziele von 45–50 Euro. Charttechnisch seien wichtige Hürden überwunden, eine letzte bleibe. Starlink gilt im Kerngeschäft als überschaubares Risiko.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    TeamViewer
    Tagesperformance: +2,99 %
    Platz 6
    Performance 1M: +23,95 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,99 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den erwarteten Turnaround der TeamViewer-Aktie. Nach rückläufigem Umsatz und anhaltenden SMB-Kundenverlusten muss TeamViewer One im dritten Quartal deutlich wachsen, um die Jahresprognose zu stützen. Uneinigkeit besteht darüber, ob ein Verfehlen des Umsatzmittels bereits eine Gewinnwarnung auslöst, da höhere Margen dies ausgleichen könnten. Bei einem bereinigten KGV von etwa 6–6,5 gelten Marge, Cashflow, Marktpositionierung und KI-Potenzial als zentrale Bewertungsfaktoren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: +2,84 %
    Platz 7
    Performance 1M: -1,36 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,84 %.

    Sartorius Vz.
    Tagesperformance: +2,76 %
    Platz 8
    Performance 1M: -0,39 %
    Chart Sartorius Vz.
    ISIN: DE0007165631
    WKN: 716563
    Die Sartorius Vz. Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,76 %.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +2,38 %
    Platz 9
    Performance 1M: -15,06 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,38 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Infineons Kursrückgang trotz Rekordumsatz. Hauptgrund sei die knapp verfehlte Margenerwartung; zudem belaste der Kurs technische Widerstände und der bestehende Abwärtstrend. Positiv bewertet werden der angehobene Jahresumsatz von 16,3 Mrd. Euro, starke KI-Nachfrage und mehrjährige Kundenvereinbarungen. Ein begrenztes Rückkaufprogramm dient Mitarbeiterbeteiligungen. Genannt werden kurzfristig 65–66 Euro sowie mittel- bis langfristig 95–100 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    CANCOM SE
    Tagesperformance: -2,31 %
    Platz 10
    Performance 1M: +7,21 %
    Chart CANCOM SE
    ISIN: DE0005419105
    WKN: 541910
    Die CANCOM SE Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,31 %.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: +2,12 %
    Platz 11
    Performance 1M: -13,46 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,12 %.

    Draegerwerk
    Tagesperformance: +2,02 %
    Platz 12
    Performance 1M: +34,03 %
    Chart Draegerwerk
    ISIN: DE0005550636
    WKN: 555063
    Die Draegerwerk Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,02 %.

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