Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 10.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssprung der Telekom-Aktie von rund 6–7 % nach leicht über den Erwartungen liegenden Q2-Zahlen. Die Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms wird als Kurstreiber und Signal einer günstigen Bewertung gesehen; diskutiert werden zudem ein höheres Rückkauftempo, weiteres Wachstum, steigende Dividenden und Kursziele von 45–50 Euro. Charttechnisch seien wichtige Hürden überwunden, eine letzte bleibe. Starlink gilt im Kerngeschäft als überschaubares Risiko.