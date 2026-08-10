Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 10.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.08.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,40 %
Performance 1M: -15,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,23 %
Performance 1M: +9,62 %
Tagesperformance: +2,18 %
Performance 1M: -1,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,04 %
Performance 1M: -9,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas (KI-generierte Zusammenfassung)
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