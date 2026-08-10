Aktien mit extremer Performance im ATX am 10.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Q1-Zahlen und die Frage, warum der AT&S-Kurs trotz positiver Vorgaben nicht zulegt. Diskutiert werden die hohe AI-Nachfrage, der wachsende Bedarf an Substraten und AT&S’ technologische Stellung als Engpassanbieter. Ausbau und Auslastung in Kulim, zusätzliche Kunden sowie bessere Perspektiven ab 2027/28 stützen die Fundamentalthese. Gleichzeitig beeinflussen US-Investoren, Short-Positionen, Wandelanleihen und Gewinnmitnahmen die Bewertung und Volatilität.