Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 10.08.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 10.08.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +3,95 %
Tagesperformance: +3,95 %
Platz 1
Performance 1M: -24,87 %
Performance 1M: -24,87 %
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🔍 wallstreetONLINE-Community zu AT & S Austria Technologie & Systemtechnik (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Q1-Zahlen und die Frage, warum der AT&S-Kurs trotz positiver Vorgaben nicht zulegt. Diskutiert werden die hohe AI-Nachfrage, der wachsende Bedarf an Substraten und AT&S’ technologische Stellung als Engpassanbieter. Ausbau und Auslastung in Kulim, zusätzliche Kunden sowie bessere Perspektiven ab 2027/28 stützen die Fundamentalthese. Gleichzeitig beeinflussen US-Investoren, Short-Positionen, Wandelanleihen und Gewinnmitnahmen die Bewertung und Volatilität.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AT & S Austria Technologie & Systemtechnik eingestellt.
Wienerberger
Tagesperformance: -2,91 %
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 2
Performance 1M: -0,99 %
Performance 1M: -0,99 %
Oesterreichische Post
Tagesperformance: -2,24 %
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 3
Performance 1M: -5,10 %
Performance 1M: -5,10 %
OMV
Tagesperformance: +2,23 %
Tagesperformance: +2,23 %
Platz 4
Performance 1M: +6,68 %
Performance 1M: +6,68 %
EVN
Tagesperformance: -2,08 %
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 5
Performance 1M: -2,67 %
Performance 1M: -2,67 %
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