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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank hebt fairen Wert für Ionos auf 42 Euro - 'Kaufen'

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank hebt Ionos-Kursziel auf 42 Euro an
    • Kaufempfehlung für Ionos bleibt bestehen
    • Starkes Kundenwachstum im ersten Halbjahr
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt fairen Wert für Ionos auf 42 Euro - 'Kaufen'
    Foto: 996360666

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Ionos von 34,50 auf 42,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Karsten Oblinger hob am Montag die im ersten Halbjahr starke Dynamik des Web-Hosting-Anbieters bei der Kundenentwicklung hervor./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 31,96 auf Tradegate (10. August 2026, 16:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +2,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 4,48 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -6,31 %/+31,17 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 42 Euro



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