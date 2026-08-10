DZ Bank hebt fairen Wert für Ionos auf 42 Euro - 'Kaufen'

Quelle Trader-Zeitung 12.05.26

Autor J.Meyer

IONOS: Das ist kein KI-Verlierer. Meine sechs Highlights der Zahlen!





Ionos (i) hat mit den Zahlen zum 1. Quartal aufgezeigt, warum man als KI-Gewinner zuzuordnen ist und die Disruptions-Sorgen der letzten Monate zu groß waren. Gleich sechs Highlights der Zahlen und Managementdarstellungen unterstreichen das aus meiner Sicht:

1. Ionos erwartet für 2026 unverändert einen "sehr guten" Geschäftsverlauf mit einem Umsatzwachstum von 7 % sowie einer EBITDA-Marge von 37 bis 38 % (2025: 36,8 %).

2. Mit 180.000 neuen Kunden im Quartal wurde der bisherige Rekord des Vorquartals (100.000) deutlich übertroffen. Die Gesamtkundenzahl stieg auf 6,81 Millionen. Das Wachstum resultiert aus einer starken Dynamik im Bereich Web Presence & Productivity sowie einer stabilen Churn-Rate von etwa 1 %. Daran zeigt sich, Ionos wird nicht wegdisruptiert. Im Bereich Web Presence & Productivity biete man Domains, Mails, Web-Hosting, Server-Hosting, E-Commerce an. Das ist der "One Stop Shop" für das digitale Bedürfnis der KMU-Kunden!

3. Der ARPU (durchschnittliche Monatsumsatz je Kunde) stieg mit 16,80 Euro auf ein Mehrjahreshoch, was auf erfolgreiches Cross-Selling und das Auslaufen von Rabattperioden bei Altkunden zurückzuführen ist. "Je mehr KI wir integrieren, desto höher ist der Umsatz pro Kunde", so das Mangement.

4. KI ist der zentrale Pfeiler der zukünftigen Wertschöpfung. Ionos positioniert sich als Plattform-Betreiber. Während KI 2025 etwa 20 % des zusätzlichen Umsatzes ausmachte, erwartet das Unternehmen für 2026 bereits 50 % und bis 2028 sogar 80 %. Der "AI Knowledge Hub" ist das Herzstück der "Momentum"-Plattform. Er fungiert als zentrales Gedächtnis, das alle Kundendaten (Websites, E-Mails, Dokumente) bündelt, um KI-Tools kontextbezogen und intelligent zu machen. Für Unternehmen mit hohen Datenschutzanforderungen bietet man einen DSGVO-konformen KI-Chatbot als europäische Alternative zu globalen Modellen an.

5. KI-Telefonassistent ist das erste erfolgreiche KI-Agenten-Produkt mit über 8600 Bestellungen und einem ARPU von 30 Euro. Die Internationalisierung wird ausgebaut. Weitere Agenten für CRM und Marketing sind in Planung.

6. IONOS plant in der zweiten Jahreshälfte 2026 Details zu M&A-Aktivitäten bekannt zu geben, wobei sowohl technologische Zukäufe (KI-Agenten) als auch größere Hosting-Akquisitionen zur Skalierung in Betracht gezogen werden.

Fazit

Ionos profitiert von KI, weil es die eigenen Produkte besser macht und intern die Effizienz steigert. Zudem erhöht sich der ARPU damit. Das Rekordwachstum bei den Kundenzahlen bildet die Basis für zukünftiges Up-Selling dieser margenstarken KI-Dienste. Das M&A-Thema kann für etwas Zurückhaltung sorgen, aber mein Eindruck ist Ionos gehört zu den KI-Profiteuren auf Software-Ebene und damit wird die KGV12,5-Aktie weiter hochlaufen!





Ionos zeigt mit den Q1-Zahlen auf. Das ist kein KI-Verlierer!

Das ARPU-Wachstum, die Steigerung der Neukunden um 180K und die starken KI-Agenten-Buchungen signalisieren. Ionos ist der One-Stop-Shop für KMUs!



