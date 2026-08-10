ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für Ionos auf 42 Euro - 'Kaufen'
- DZ Bank hebt Ionos-Kursziel auf 42 Euro an
- Kaufempfehlung für Ionos bleibt bestehen
- Starkes Kundenwachstum im ersten Halbjahr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Ionos von 34,50 auf 42,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Karsten Oblinger hob am Montag die im ersten Halbjahr starke Dynamik des Web-Hosting-Anbieters bei der Kundenentwicklung hervor./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie
Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 31,96 auf Tradegate (10. August 2026, 16:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um +2,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,50 %.
Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 4,48 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -6,31 %/+31,17 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 42 Euro
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Community Beiträge zu IONOS Group - A3E00M - DE000A3E00M1
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Enginsight und Ionos bündeln ihre Kräfte
Quelle Trader-Zeitung 12.05.26
IONOS: Das ist kein KI-Verlierer. Meine sechs Highlights der Zahlen!
Ionos (i) hat mit den Zahlen zum 1. Quartal aufgezeigt, warum man als KI-Gewinner zuzuordnen ist und die Disruptions-Sorgen der letzten Monate zu groß waren. Gleich sechs Highlights der Zahlen und Managementdarstellungen unterstreichen das aus meiner Sicht:
1. Ionos erwartet für 2026 unverändert einen "sehr guten" Geschäftsverlauf mit einem Umsatzwachstum von 7 % sowie einer EBITDA-Marge von 37 bis 38 % (2025: 36,8 %).
2. Mit 180.000 neuen Kunden im Quartal wurde der bisherige Rekord des Vorquartals (100.000) deutlich übertroffen. Die Gesamtkundenzahl stieg auf 6,81 Millionen. Das Wachstum resultiert aus einer starken Dynamik im Bereich Web Presence & Productivity sowie einer stabilen Churn-Rate von etwa 1 %. Daran zeigt sich, Ionos wird nicht wegdisruptiert. Im Bereich Web Presence & Productivity biete man Domains, Mails, Web-Hosting, Server-Hosting, E-Commerce an. Das ist der "One Stop Shop" für das digitale Bedürfnis der KMU-Kunden!
3. Der ARPU (durchschnittliche Monatsumsatz je Kunde) stieg mit 16,80 Euro auf ein Mehrjahreshoch, was auf erfolgreiches Cross-Selling und das Auslaufen von Rabattperioden bei Altkunden zurückzuführen ist. "Je mehr KI wir integrieren, desto höher ist der Umsatz pro Kunde", so das Mangement.
4. KI ist der zentrale Pfeiler der zukünftigen Wertschöpfung. Ionos positioniert sich als Plattform-Betreiber. Während KI 2025 etwa 20 % des zusätzlichen Umsatzes ausmachte, erwartet das Unternehmen für 2026 bereits 50 % und bis 2028 sogar 80 %. Der "AI Knowledge Hub" ist das Herzstück der "Momentum"-Plattform. Er fungiert als zentrales Gedächtnis, das alle Kundendaten (Websites, E-Mails, Dokumente) bündelt, um KI-Tools kontextbezogen und intelligent zu machen. Für Unternehmen mit hohen Datenschutzanforderungen bietet man einen DSGVO-konformen KI-Chatbot als europäische Alternative zu globalen Modellen an.
5. KI-Telefonassistent ist das erste erfolgreiche KI-Agenten-Produkt mit über 8600 Bestellungen und einem ARPU von 30 Euro. Die Internationalisierung wird ausgebaut. Weitere Agenten für CRM und Marketing sind in Planung.
6. IONOS plant in der zweiten Jahreshälfte 2026 Details zu M&A-Aktivitäten bekannt zu geben, wobei sowohl technologische Zukäufe (KI-Agenten) als auch größere Hosting-Akquisitionen zur Skalierung in Betracht gezogen werden.
Fazit
Ionos profitiert von KI, weil es die eigenen Produkte besser macht und intern die Effizienz steigert. Zudem erhöht sich der ARPU damit. Das Rekordwachstum bei den Kundenzahlen bildet die Basis für zukünftiges Up-Selling dieser margenstarken KI-Dienste. Das M&A-Thema kann für etwas Zurückhaltung sorgen, aber mein Eindruck ist Ionos gehört zu den KI-Profiteuren auf Software-Ebene und damit wird die KGV12,5-Aktie weiter hochlaufen!
Ionos zeigt mit den Q1-Zahlen auf. Das ist kein KI-Verlierer!
Das ARPU-Wachstum, die Steigerung der Neukunden um 180K und die starken KI-Agenten-Buchungen signalisieren. Ionos ist der One-Stop-Shop für KMUs!
Quelle Trader Zeitung 06.05.26
IONOS: Wird der 12. Mai 2026 zum „Inflection Point“, dass dieser Konzern ein KI-Gewinner ist?
Aus meiner Sicht ist der 12. Mai ein wichtiges Datum. Eine hohe Nachfrage nach dem KI-Telefonassistent würde die Wahrnehmung hin zu „KI-Gewinner“ verschieben.
Ich freue mich schon auf den 12. Mai 2026. Dann wird IONOS (i) über das 1. Quartal berichten. Aus meiner Sicht kann das der "Inflection Point" – der Wendepunkt – für die Story werden. In den letzten Monaten wurde der Konzern als KI-Verlierer gespielt, weil Kunden per ChatGPT eine Webseite bauen können und diese künftig vielleicht via OpenAI hosten dürften. Das Angebot von IONOS würde disruptiert.
Mein Verständnis ist, dass IONOS durch den Fokus auf KMU-Kunden einen Markt besetzt, wo das Verhalten anders ist. Die Unternehmen wollen "Alles aus einer Hand" und das DSGVO-konform sowie technisch leicht umsetzbar. Exakt hier setzt IONOS als Anbieter von Domains, E-Mail, Webhosting, KI-Lösungen für Webseiten und künftig KI-Agenten an. Der KI-Telefonassistent machte den Anfang. Binnen 15 Minuten ist er einsatzbereit, ist DSGVO-konform, Nutzer brauchen keine große technische Erfahrung und die Nutzung günstig. Dieser KI-Agent kostet 9 bis 29 Euro pro Monat. Ein Call-Center kommt auf 500 Euro oder Personal sogar auf 2500 Euro pro Monat. Das zeigt den Vorteil dieser Lösung.
Mein Szenario: Wenn IONOS von einem hohen Interesse und Buchungen beim KI-Telefonassistenten berichtet - auf den ja weitere KI-Agenten folgen werden - wird das die 12,5er KGV-Aktie antreiben. Denn die Bewertung preist kein höheres organisches Wachstum durch eigene KI-Agenten ein. Tritt dieses jedoch ein, so sind mittelfristig die Allzeithochs bei der Aktie wieder drin! Aus dem potenziellen KI-Verlierer würde ein KI-Gewinner!