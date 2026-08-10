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    Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 5,81 Millionen Token erreichen und die gesamten Krypto- und Barbestände bei 11,6 Milliarden US-Dollar liegen

    Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 5,81 Millionen Token erreichen und die gesamten Krypto- und Barbestände bei 11,6 Milliarden US-Dollar liegen
    Foto: adobe.stock.com

    Bitmine hält 4,8 % des gesamten ETH-Vorrats von 120,7 Millionen

    Bitmine hat in nur 14 Monaten bereits 96 % des Weges zur „Alchemy of 5 %" zurückgelegt

    Im Juli übertraf ETH den Nasdaq 100 um 2.500 Basispunkte – der größte Vorsprung seit Juli 2025 –, was die sich festigenden Fundamentaldaten des Kryptomarktes widerspiegelt

    Bitmine hat in der vergangenen Woche 3,0 Millionen Stammaktien zurückgekauft und im Rahmen seines zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar seit Juli 2026 kumulativ über 19 Millionen Aktien zurückgekauft

    Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen

    Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt

    Bitmine verfügt über 5.067.309 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 1.928 US-Dollar pro ETH einem Wert von 9,8 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger

    Bitmine hält Anteile im Wert von 69 Mio. USD an Eightco (NASDAQ: ORBS), das mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Aktien weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen

    Die gesamten Barmittel und marktfähigen Wertpapiere von Bitmine Crypto+ sowie die „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 11,6 Milliarden US-Dollar, darunter 5,81 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere im Wert von 104 Millionen US-Dollar sowie weitere Krypto-Bestände

    Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben

    NORWALK, Connecticut, 10. August 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein auf das Bitcoin- und Ethereum-Netzwerk spezialisiertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass sich die Bestände an Kryptowährungen, liquiden Mitteln und marktfähigen Wertpapieren sowie „Moonshots" von Bitmine auf insgesamt 11,6 Milliarden US-Dollar belaufen.

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    Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 5,81 Millionen Token erreichen und die gesamten Krypto- und Barbestände bei 11,6 Milliarden US-Dollar liegen Bitmine hält 4,8 % des gesamten ETH-Vorrats von 120,7 Millionen Bitmine hat in nur 14 Monaten bereits 96 % des Weges zur „Alchemy of 5 %" zurückgelegt Im Juli übertraf ETH den Nasdaq 100 um 2.500 Basispunkte – der größte Vorsprung seit Juli 2025 –, …
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