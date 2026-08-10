Bitmine: 5,81 Mio. ETH und 11,6 Mrd. $ in Krypto & Cash
Bitmine baut seine Ethereum-Macht weiter aus: Milliardenvermögen, aggressives Staking, Aktienrückkäufe und ein klares Ziel – 5 % des weltweiten ETH-Angebots.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Bitmine Immersion Technologies meldet zum 9. August 2026 ETH-Bestände von 5,805 Millionen Token im Wert von rund 11,2 Mrd. US-Dollar; das entspricht 4,8 % des weltweiten ETH-Angebots.
- Die gesamten Krypto-, Bar- und Wertpapierbestände einschließlich „Moonshot“-Investments belaufen sich auf 11,6 Mrd. US-Dollar.
- Mit 5,067 Millionen gestakten ETH – etwa 87 % des Gesamtbestands – erzielt Bitmine laut eigener Prognose annualisierte Staking-Erlöse von derzeit 257 Mio. US-Dollar; bei vollständigem Staking werden bis zu 294 Mio. US-Dollar erwartet.
- Bitmine kaufte in der vergangenen Woche 3,0 Millionen eigene Stammaktien zurück; seit Juli 2026 wurden im Rahmen des 4-Mrd.-US-Dollar-Programms insgesamt 19,1 Millionen Aktien erworben.
- Das Unternehmen erwarb in der vergangenen Woche weitere 7.391 ETH und gibt an, seit dem Start seiner Ethereum-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 jede Woche ETH gekauft zu haben.
- Bitmine verfolgt weiterhin das Ziel, 5 % des gesamten ETH-Angebots zu erwerben, und wird dabei laut Mitteilung von institutionellen Investoren wie ARK, Founders Fund, Pantera, Kraken und Galaxy Digital unterstützt.
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