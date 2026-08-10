DAX startet ruhig in die Woche – Fokus bleibt auf Geld- und Geopolitik

Kaufinteresse verzeichneten heute einmal mehr die KI- und Halbleiteraktien, und so konnten diese die negativen Einflüsse durch die wieder leicht gestiegenen Ölpreise kompensieren. Die Börse reagiert aber auch deshalb so gelassen, da sich zum einen der Arbeitsmarkt in den USA den jüngsten Zahlen zufolge schwächer präsentiert und von der Lohnseite vorerst keine Inflationsgefahr droht.

Nach der Rekordjagd sind die Anleger in Frankfurt wieder etwas sommermüde geworden und gehen die neue Woche entsprechend gelassen an. Die potenziellen Handelsimpulse nehmen ab und der Fokus bleibt auf dem Thementrio aus Iran-Krieg, Energiepreisen und Zinspolitik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zum anderen, weil die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran weiter im Gang sind und sich die militärische Situation zuletzt etwas entspannt hat. Noch setzt die Mehrheit der Investoren auf eine diplomatische Lösung, aber die Situation bleibt insgesamt weiterhin undurchsichtig und schwierig.

Anleger allokieren derzeit einen Teil ihrer Anlagegelder auch in die Edelmetalle und sorgen dadurch für kleinere Anstiege bei Gold und Silber. Zudem dürfte das Thema Seltene Erden in den kommenden Wochen wieder stärker in den Vordergrund rücken. Die USA versuchen sich in diesem Sektor zentraler und unabhängiger zu positionieren.

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