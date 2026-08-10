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    Besonders beachtet!

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    Qiagen Aktie auf Höhenflug - 10.08.2026

    Am 10.08.2026 ist die Qiagen Aktie, bisher, um +4,31 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Qiagen Aktie.

    Besonders beachtet! - Qiagen Aktie auf Höhenflug - 10.08.2026
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    Qiagen Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.08.2026

    Die Qiagen Aktie notiert aktuell bei 38,19 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,31 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,58  entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Qiagen investiert war, konnte einen Gewinn von +36,03 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Qiagen Aktie damit um +6,47 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,25 %. Im Jahr 2026 gab es für Qiagen bisher ein Minus von -6,49 %.

    Während Qiagen heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,05 %. Damit gehört Qiagen heute zu den auffälligeren Werten.

    Qiagen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,47 %
    1 Monat +4,25 %
    3 Monate +36,03 %
    1 Jahr -11,23 %
    Stand: 10.08.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Qiagen Aktie

    Es gibt 207 Mio. Qiagen Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,89 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 10.08.2026


    Top- und Flop-Aktien am 10.08.2026 im TecDAX.

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    Börsen Update Europa - 10.08. - FTSE Athex 20 stark +0,84 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Qiagen

    Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,82 %. Danaher notiert im Plus, mit +1,07 %. Illumina notiert im Plus, mit +2,69 %. Thermo Fisher Scientific legt um +0,23 % zu

    Qiagen Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Qiagen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qiagen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Qiagen

    +4,26 %
    +5,57 %
    +4,36 %
    +36,26 %
    -14,98 %
    -24,46 %
    -29,72 %
    +24,81 %
    +1.493,49 %
    ISIN:NL0015002SN0WKN:A41HBE
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