SEC plant halbjährige Berichterstattung, aber der Widerstand wächst

SEC-Chef Paul Atkins sagte Ende Juli, die Behörde habe rund 200.000 Stellungnahmen von Marktteilnehmern zu dem Vorhaben erhalten. Damit handle es sich allein gemessen an der Zahl der Eingaben um das größte öffentliche Konsultationsverfahren in der Geschichte der SEC.

Unternehmen, Anleger und Hedgefonds aus den USA haben sich bis jetzt mehrheitlich gegen den Vorschlag der Securities and Exchange Commission (SEC) ausgesprochen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Minimierung auf eine halbjährliche Veröffentlichungspflicht würde eine seit mehr als 50 Jahren bestehende Regel abschaffen, nach der börsennotierte US-Unternehmen alle drei Monate detailliert über ihre finanzielle Lage berichten müssen.

Befürworter einer halbjährlichen Berichterstattung argumentieren, die Änderung würde Unternehmen ermöglichen, sich stärker auf langfristige Planung zu konzentrieren und weniger auf kurzfristige Kursschwankungen zu reagieren.

Kritiker hingegen warnen, dass Anleger dadurch benachteiligt werden könnten und Unternehmen schlechte Nachrichten leichter unter den Tisch fallen lassen könnten, die bislang in den Quartalsberichten offengelegt werden müssten.

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Um zu untersuchen, welche Folgen der Vorschlag für Anleger haben könnte, hat Bloomberg halbjährliche Umsatzzahlen für Unternehmen aus dem S&P 1500 bis ins Jahr 2010 zurückgerechnet. Dafür wurden die Umsätze jeweils zweier aufeinanderfolgender Quartale addiert, um einen Halbjahreswert zu ermitteln. Anschließend verglich Bloomberg für jedes Unternehmen das Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahresquartal mit dem entsprechenden Wachstum auf Halbjahresbasis. So sollte ermittelt werden, in welchem Ausmaß eine halbjährliche Berichterstattung deutliche Veränderungen verschleiert hätte.

Die Analyse von mehr als 2.500 US-Unternehmen zeigt: Eine Umstellung auf Halbjahresberichte hätte schlechte Quartale im Durchschnitt jedes Jahr mehr als doppelt so häufig verschleiert wie gute Quartale.

Ein konkreter Termin für die halbjährliche Berichterstattung, und ob sie überhaupt umgesetzt wird, ist noch unklar. Auch die 200.000. Eingänge im Zuge des Konsultationsverfahrens müssten noch abschließend bewertet werden.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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