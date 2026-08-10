UBS stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Timothy Arcuri verwies am Freitag auf jüngste Exportdaten aus Taiwan für Juli, darunter auch die Zahlen für Geräte zur automatischen Datenverarbeitung (ADP). Diese lägen unter dem saisonalen Durchschnitt. Den Trend für das zweite Geschäftsquartal von Nvidia sieht er dennoch noch etwas nach oben gerichtet./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 189,8EUR auf Tradegate (10. August 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Timothy Arcuri
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 280
Kursziel alt: 280
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Timothy Arcuri
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 280
Kursziel alt: 280
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