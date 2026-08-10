Deutsche Anleihen
Deutliche Kursverluste - gestiegene Ölpreise belasten
- Deutsche Staatsanleihen geben wegen Ölpreisen nach
- Euro-Bund-Future fällt deutlich auf 124,56 Punkte
- Ölpreise schüren Inflationsrisiken und EZB-Zinswende
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag deutlich nachgegeben. Die merklich gestiegenen Ölpreise belasteten. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,42 Prozent auf 124,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,18 Prozent.
Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung im Nahen Osten bleibt hoch. Der Iran beabsichtigt nach Angaben des Außenministeriums in Teheran, von Handelsschiffen Gebühren für eine Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu erheben. Der Streit um die Durchfahrtsrechte auf einer internationalen Schlüsselroute für Öl, Gas und Dünger gilt als ein wesentlicher Auslöser für die jüngste Eskalation im militärischen Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Dies dürfte eine Einigung mit den USA erschweren. Die gestiegenen Ölpreise schüren so wieder die Inflationsgefahren und die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen anheben dürfte.
Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegten den Anleihemarkt kaum. Die vom Institut Sentix befragten Finanzmarktexperten haben die konjunkturelle Entwicklung im Euroraum erneut positiver eingeschätzt. "Das Wachstum im zweiten Quartal fiel stärker als erwartet aus, gleichzeitig zeigen Industrieproduktion, Wirtschafts- und Verbrauchervertrauen Erholungstendenzen", schreiben die Sentix-Experten./jsl/jha/
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Aus fundamentaler Sicht (und der des gesunden Menschenverstandes) müßte man jede noch so kleine Erholung scharf auf der kurzen Seite angehen. Aber der exzessive Wahnsinn, der die Renditen in den negativen Bereich und den BuFu haben, zeigen eben, dass die Anleihen bzw. ausserhalb der Vernunftssphäre agieren.