Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 10.08.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.350,59USD pro Feinunze und notiert damit -0,12 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 64,61USD und damit +1,48 % im Plus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 86,58USD und verzeichnet ein Plus von +5,17 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 81,13USD und verzeichnet ein Plus von +5,14 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.365,50 USD -0,36 % Platin 1.743,50 USD -0,63 % Kupfer London Rolling 14.116,33 USD +1,00 % Aluminium 3.297,64 PKT +1,53 % Erdgas 2,801 USD +4,25 %

Rohstoff des Tages: Öl (Brent)

Mit einem Tages-Plus von +5,17 % gehört Öl (Brent) heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 10.08.26, 17:29 Uhr.