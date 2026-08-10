PATRIZIA steigert EBITDA im H1 2026 um 46,6 % auf 42,7 Mio. €
PATRIZIA setzt ihren Wachstumskurs fort: Deutlich höheres EBITDA, steigende Transaktionsvolumina und kräftiger Mittelzufluss stärken die Basis für das Geschäftsjahr 2026.
Foto: PATRIZIA SE
- PATRIZIA steigerte das EBITDA im ersten Halbjahr 2026 um 46,6 % auf 42,7 Mio. EUR (H1 2025: 29,1 Mio. EUR).
- Die EBITDA-Marge verbesserte sich deutlich auf 31,6 % nach 21,5 % im Vorjahreszeitraum – vor allem dank Kostendisziplin und höherer operativer Effizienz.
- Das Volumen der unterzeichneten Transaktionen stieg um 15,6 % auf 1,6 Mrd. EUR; das abgeschlossene Transaktionsvolumen lag bei 1,1 Mrd. EUR.
- Das von Kunden eingeworbene Eigenkapital erhöhte sich deutlich auf 0,8 Mrd. EUR gegenüber 0,3 Mrd. EUR im H1 2025.
- Der Periodenüberschuss verdreifachte sich nahezu auf 14,7 Mio. EUR; zugleich sanken die bereinigten Aufwandsposten um 10,9 % auf 99,8 Mio. EUR.
- Die Finanzprognose für 2026 wurde bestätigt: AUM von 55–60 Mrd. EUR, EBITDA von 60–75 Mio. EUR und EBITDA-Marge von 22,0–26,5 %; die verfügbare Liquidität lag bei 122,2 Mio. EUR.
Der nächste wichtige Termin, PATRIZIA SE | H1 2026 Halbjahresfinanzbericht, bei PATRIZIA ist am 10.08.2026.
Der Kurs von PATRIZIA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,4700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,95 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.535,44PKT (-0,67 %).
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