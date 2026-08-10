Aktien Frankfurt Schluss
Dax kaum verändert - Rekord knapp verpasst
- Dax verpasst Rekordhoch knapp und steigt leicht
- MDax schwächer, langfristig bleiben Aussichten gut
- Ölpreise steigen trotz fehlender Diplomatie im Iran
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag sein Rekordhoch nur knapp verpasst. Zur Mittagszeit war der deutsche Leitindex dicht dran, anschließend ließ der Schwung nach. Am Ende des Tages blieb ein Plus von 0,02 Prozent auf 26.323,88 Zähler. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte schloss 0,48 Prozent tiefer auf 32.251,14 Punkten.
"Kurzfristig sollten die Aktienmärkte durchatmen, längerfristig bleiben die Aussichten allerdings dank starkem Gewinnwachstum und moderaten Bewertungen gut", hieß es von der Dekabank. Der Konflikt im Nahen Osten bleibe im täglichen Handel ein Thema, aber auf Sicht mehrerer Wochen zeige sich seit dem Frühjahr immer wieder, dass der starke Gewinntrend und das Thema KI in allen Facetten deutlich entscheidender seien.
Im Iran-Krieg fehlt noch immer der diplomatische Durchbruch, sodass Anleger mit Blick auf eine Wiederöffnung der für den Öltransport wichtigen Straße von Hormus zwischen Hoffen und Bangen hin- und hergerissen sind. Am Montag legten die Ölpreise wieder zu. Dass die Sorgen vor Leitzinserhöhungen in den Vereinigten Staaten nach dem US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag nachlassen, ist einer guten Stimmung hingegen förderlich.
Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , schrammte am Montag ebenfalls nur knapp an seinem Höchststand vorbei und schloss mit plus 0,18 Prozent auf 6.535,62 Zähler. Außerhalb der Euroregion verbuchte die schweizerische Börse moderate Gewinne, jene in London leichte Verluste. In New York notierte zum europäischen Börsenschluss der Leitindex Dow Jones Industrial unverändert, der technologielastige Nasdaq 100 gab leicht nach.
Die Aktien von Qiagen bekamen am Nachmittag mit der Öffnung der New Yorker Börsen auch in Frankfurt nochmals Schub und gewannen zum Handelsende an der Dax-Spitze 5,5 Prozent. Laut Analyst Jan Koch von der Deutschen Bank zeigen die jüngsten Quartalszahlen des Diagnostikspezialisten eine operative Verbesserung. Die unter den Erwartungen liegende Prognose für das laufende Quartal sei eher auf eine vorsichtige Haltung des Managements zurückzuführen, nicht auf eine Verschlechterung des operativen Geschäfts.
Am Dax-Ende verloren die Papiere von Deutschen Telekom 3,2 Prozent und gaben damit einen Teil ihrer gegen Ende der Vorwoche nach Quartalszahlen eingefahrenen Kursgewinne ab.
Der Anlagenbauer Gea bestätigte die vorläufigen Quartalszahlen sowie den jüngst erhöhten Ausblick. Der Neuigkeitsgehalt war gering und die Kursbewegung mit einem Anstieg von 0,5 Prozent daher eher verhalten.
Einen deutlichen Rückschlag um gut 9 Prozent verzeichneten nach der jüngsten Erholungsrally die Aktien von Stabilus . Für Unsicherheit sorgte eine Personalie. So hatte Finanzchef Andreas Jaeger seinen Vertrag aus persönlichen Gründen vorzeitig aufgelöst. Die Stabilus-Anteile waren am Montag der schwächste Wert im Nebenwerteindex SDax ./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,90 % und einem Kurs von 28,16 auf Tradegate (10. August 2026, 18:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +7,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 138,33 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +24,29 %/+42,05 % bedeutet.
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Scalping Ideen am 6. August 2026 — DAX (Germany 40)
Stand: Donnerstag, 07:15 Uhr MESZ · Kursbasis Xetra-Kassa
Hinweis an die Moderation und an alle Mitlesenden:
Die Analyse steht vollstaendig in der Grafik. Da URLs in einem Bild
nicht anklickbar sind, fuehre ich hier alle verwendeten Quellen
nachvollziehbar auf. Die im Bild genannten Zahlen stammen ausschliesslich
aus den unten verlinkten Seiten, die Pivot-Punkte sind meine eigene
Berechnung daraus. Alles Weitere ist als persoenliche Einschaetzung
gekennzeichnet.
Falls diese Form der Quellenangabe nicht ausreicht, freue ich mich ueber
einen kurzen Hinweis, wie ihr es euch wuenscht — ich passe das gerne an.
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DIE ZAHLEN AUS DER GRAFIK
Xetra-Handelstag Mittwoch, 05.08.2026:
Eroeffnung 26.393,43
Tageshoch (Allzeithoch) 26.403,81
Tagestief 26.123,18
Xetra-Schluss 26.126,30 (−0,29 %)
Handelsspanne 280,63 Punkte
Schluss in der Spanne 1,1 %
Quelle (Primaerquelle Deutsche Boerse):
https://live.deutsche-boerse.com/index/dax/kurshistorie/historische-kurse-und-umsaetze
Rekordhoch, Kursspielraum bei gut 26.400 Punkten ausgeschoepft, Zitat
Andreas Lipkow ("Die Rally in der ersten Wochenhaelfte hat den DAX viel
Kraft gekostet"), Infineon als Schlusslicht mit fast −6 % trotz
Rekordumsatz, Fresenius mit ueber +5 % nach angehobenem Ausblick:
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-rally-nach-erneutem-12093700
https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/boerse-aktuell-ddax-faellt-nach-weiterem-rekord-etwas-zurueck/100244888.html
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PIVOT-PUNKTE — FORMELN UND ERGEBNISSE
Eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Formel aus Hoch, Tief und
Schluss der regulaeren Xetra-Sitzung vom 05.08.2026 (09:00-17:30 Uhr,
ohne vorboerslichen und ohne Late-Handel).
Ausgangswerte:
Hoch H = 26.403,81
Tief T = 26.123,18
Schluss C = 26.126,30
Formeln und Ergebnisse:
P = (H + T + C) ÷ 3 = 26.218
R1 = 2 × P − T = 26.312
R2 = P + (H − T) = 26.498
R3 = H + 2 × (P − T) = 26.593
S1 = 2 × P − H = 26.032
S2 = P − (H − T) = 25.937
S3 = T − 2 × (H − P) = 25.751
Alle Werte auf ganze Punkte gerundet. Jeder Wert ist mit den oben
angegebenen Ausgangsdaten und Formeln nachrechenbar.
Grafik und Berechnungen: eigene Darstellung.
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TERMINE AM DONNERSTAG, 06.08.2026 (Auswahl, alle Zeiten MESZ)
Konjunktur
08:00 Deutschland Auftragseingang Industrie 6/26
08:00 Deutschland Umsatz verarbeitendes Gewerbe 6/26
11:00 Eurozone Einzelhandelsumsatz 6/26
14:30 USA Erstantraege Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA Produktivitaet ex Agrar Q2/26 (vorlaeufig)
14:30 USA Lohnstueckkosten Q2/26 (vorlaeufig)
Unternehmen
07:00 Siemens Q3 · Deutsche Telekom Q2 · Merck KGaA Q2
07:00 Commerzbank Q2 · Aurubis Q3 · Fraport Q1
07:30 Rheinmetall Q2 · Henkel HJ · Renk Q2 · Scout24 Q2
07:30 1&1 · Ionos · United Internet · ProSiebenSat1
13:00 ConocoPhillips · 14:00 Fox Corp
22:00 Airbnb · Lyft · AIG · ResMed
Quelle Termine:
https://www.ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-6-august-2026-12093654
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69226830-tagesvorschau-termine-am-6-august-2026-016.htm
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WAS MEINE EINSCHAETZUNG IST
Folgende Angaben in der Grafik sind meine persoenliche Einschaetzung
und keine Tatsachenbehauptung:
- die Tendenzangabe 40 % freundlich / 60 % schwaecher
- die erwartete Spanne 26.030 bis 26.320
- saemtliche Handelsideen mit Bereichen, Absicherungen und Zielen
- die Aussage, dass 08:00 und 14:30 Uhr das groesste
Bewegungspotenzial haben
- die Einordnung am Ende der Grafik
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay
Und was ist die Message hinter deinem immer gleichen Geschwafel?
Also im Gegensatz zu dir hat er dieses Jahr noch keinen Rekord mit Erreichen der K.O Schwellen aufgestellt ;)