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    Alzchem Group: 1. Zwischenmeldung zum Aktienrückkauf veröffentlicht

    Die Alzchem Group AG setzt ihr Aktienrückkaufprogramm 2025/2026 fort und erwarb Anfang August 2026 weitere eigene Aktien über XETRA in Frankfurt.

    Alzchem Group: 1. Zwischenmeldung zum Aktienrückkauf veröffentlicht
    Foto: Alzchem
    • Im Zeitraum vom 3. bis einschließlich 7. August 2026 kaufte die Alzchem Group AG insgesamt 20.156 eigene Aktien zurück.
    • Der Aktienrückkauf erfolgte im Rahmen des Programms 2025/2026, das am 3. März 2026 gestartet wurde.
    • Die Käufe wurden durch ein beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über XETRA an der Frankfurter Wertpapierbörse durchgeführt.
    • Am 5. August wurden 6.724 Aktien zu durchschnittlich 161,87 Euro, am 6. August 6.737 Aktien zu 159,65 Euro und am 7. August 6.695 Aktien zu 159,49 Euro erworben.
    • Der gewichtete Durchschnittskurs aller Käufe lag bei 160,34 Euro; das aggregierte Kaufvolumen betrug 3.231.806 Euro ohne Erwerbsnebenkosten.
    • Die Mitteilung wurde am 10. August 2026 von der Alzchem Group AG mit Sitz in Trostberg veröffentlicht; detaillierte Transaktionsdaten sind auf der Unternehmenswebsite verfügbar.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei Alzchem Group ist am 29.10.2026.

    Der Kurs von Alzchem Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 157,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,85 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.538,71PKT (-0,66 %).


    Alzchem Group

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    ISIN:DE000A2YNT30WKN:A2YNT3
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