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    Besonders beachtet!

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    APA Corporation Aktie weiter im Aufwärtstrend - 10.08.2026

    Am 10.08.2026 ist die APA Corporation Aktie, bisher, um +7,76 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der APA Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - APA Corporation Aktie weiter im Aufwärtstrend - 10.08.2026

    APA Corporation ist ein führendes Energieunternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas konzentriert. Es hat eine starke Präsenz in den USA, Ägypten und der Nordsee. Hauptkonkurrenten sind ExxonMobil, Chevron und ConocoPhillips. APA zeichnet sich durch innovative Technologien und nachhaltige Praktiken aus.

    APA Corporation aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 10.08.2026

    Die APA Corporation Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +7,76 % auf 34,98. Damit gewinnt die Aktie +2,52  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei APA Corporation einen Gewinn von +6,36 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,90 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von APA Corporation +57,57 % gewonnen.

    Während APA Corporation heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,11 %.

    APA Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,74 %
    1 Monat +19,90 %
    3 Monate +6,36 %
    1 Jahr +88,83 %
    Stand: 10.08.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur APA Corporation Aktie

    Es gibt 353 Mio. APA Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,21 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 10.08. - Dow Jones schwach -0,18 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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    Ob die APA Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur APA Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    APA Corporation

    +8,32 %
    +10,86 %
    +21,10 %
    +13,23 %
    +87,22 %
    -20,42 %
    +107,08 %
    -28,20 %
    -59,93 %
    ISIN:US03743Q1085WKN:A2QQVE
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