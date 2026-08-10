Patrizia steigert Gewinn kräftig - Prognose 2026 steht
- Patrizia steigert EBITDA im ersten Halbjahr kräftig
- Überschuss steigt von 4,7 auf 14,7 Millionen Euro
- Vermögen sinkt leicht auf 55,9 Milliarden Euro
AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Immobilien-Vermögensverwalter Patrizia hat im ersten Halbjahr den Gewinn kräftig gesteigert. Im Tagesgeschäft erzielte das SDax -Unternehmen auch dank geringere Personalkosten ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 42,7 Millionen Euro, wie die Augsburger am Montagabend nach Börsenschluss mitteilten. Das waren fast 47 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich zog der Überschuss noch deutlicher von 4,7 auf 14,7 Millionen Euro an. Das verwaltete Vermögen blieb mit 55,9 Milliarden Euro leicht unter dem Wert aus dem Vorjahr.
Die Jahresprognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) und das verwaltete Vermögen bestätigte Konzernchef Asoka Wöhrmann. Im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate legte die Aktie im Vergleich zum Xetra-Schluss um mehr als zwei Prozent zu./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PATRIZIA Aktie
Die PATRIZIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 18.526 auf Ariva Indikation (10. August 2026, 17:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PATRIZIA Aktie um +2,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,83 %.
Die Marktkapitalisierung von PATRIZIA bezifferte sich zuletzt auf 695,41 Mio..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,556EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +32,80 %/+19,52 % bedeutet.
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Zahlen zum Q1 2026
Corporate | 11 Mai 2026 17:37
PATRIZIA: Starkes Wachstum bei EBITDA und Periodenüberschuss in 3M 2026
Diesen lächerlichen Kurs hat auch der CEO Dr. Asoka Wöhrmann genutzt und gestern für 368.000 € Patrizia Aktien gekauft.
Wobei ich das mit den fehlenden Impulsen nicht nachvollziehen kann. Erstens bekommt Patrizia ab diesem Jahr zusätzlich 49 Mio Gewinnbeteiligung p.a. und hat selbst gesagt, dass Investitionen in Real Estate Assets wieder an Dynamik gewinnen. Welchen Impuls brauchen die noch?