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    Marktgeflüster

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    Ölpreis und Zinsen steigen, Yen fällt - läuft nicht gut für Trump..!

    All das sind keine guten Nachrichten für Donald Trump und US-Finanzminister Scott Bessent - verlieren sie die Kontrolle über die Narrative?

    Der Ölpreis steigt, nachdem Trump zurückzieht und daher die Strasse von Hormus länger geschlossen bleibt, das wiederum treibt die (Kapitalmarkt)-Zinsen - und der Yen schmiert ab. All das sind keine guten Nachrichten für Donald Trump und US-Finanzminister Scott Bessent - verlieren sie die Kontrolle über die Narrative? Bislang hatte die Trump-Regierung meist mit Fake News eben diese Narrative bestimmt und die Märkte manipuliert, aber sie werden - weil die Realität nicht mitspielen will - immer unglaubwürdiger. Und ratloser. Ein Deal mit dem Iran gerät in immer weitere Ferne - und wenn sich das nicht ändert, werden Ölpreis und Kapitalmarkt-Zinsen weiter steigen und damit den Handlungsdruck auf die Trump-Regierung  immer weiter erhöhen. Die Indizes an der Wall Street heute bisher wenig verändert..

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    Das Video "Ölpreis und Zinsen steigen, Yen fällt - läuft nicht gut für Trump..!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Ölpreis und Zinsen steigen, Yen fällt - läuft nicht gut für Trump..! Der Ölpreis steigt, nachdem Trump zurückzieht und daher die Strasse von Hormus länger geschlossen bleibt, das wiederum treibt die (Kapitalmarkt)-Zinsen - und der Yen schmiert ab
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