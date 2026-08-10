Der Ölpreis steigt, nachdem Trump zurückzieht und daher die Strasse von Hormus länger geschlossen bleibt, das wiederum treibt die (Kapitalmarkt)-Zinsen - und der Yen schmiert ab. All das sind keine guten Nachrichten für Donald Trump und US-Finanzminister Scott Bessent - verlieren sie die Kontrolle über die Narrative? Bislang hatte die Trump-Regierung meist mit Fake News eben diese Narrative bestimmt und die Märkte manipuliert, aber sie werden - weil die Realität nicht mitspielen will - immer unglaubwürdiger. Und ratloser. Ein Deal mit dem Iran gerät in immer weitere Ferne - und wenn sich das nicht ändert, werden Ölpreis und Kapitalmarkt-Zinsen weiter steigen und damit den Handlungsdruck auf die Trump-Regierung immer weiter erhöhen. Die Indizes an der Wall Street heute bisher wenig verändert..

Börsenbrief: Wie Sie Ihr Vermögen mit physischem Gold und Silber dauerhaft schützen

(Werbung)

Das Video "Ölpreis und Zinsen steigen, Yen fällt - läuft nicht gut für Trump..!" sehen Sie hier..