LINDIAN ERWIRBT DIE VERBLEIBENDEN 49 % DER ANTEILE UND ERHÄLT DAMIT 100 % DER ANTEILE AN DER VON SARECO BETRIEBENEN HYDROMET-ANLAGE

PERTH, Australien, 10. August 2026 /PRNewswire/ - Lindian Resources Limited („Lindian" oder das „Unternehmen") (ASX: LIN) freut sich, den Erwerb von 100 % der hydrometallurgischen Aufbereitungsanlage für gemischte Seltenerdkarbonate („MREC") von …



